Selçuk Alagöz, son yolculuğuna uğurlandı

Usta müzisyen Selçuk Alagöz, üç gün önce yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sanatçının oğlu Sencer Alagöz; "Ben ondan insanlığı öğrendim, babalığı öğrendim. Şimdi onu kendi çocuğuma ve diğer çocuklara göstermeye çalışıyorum. Her gün onun için özel bir gündü, belki de bir şeyler göstermek istedi bize. 18 yıl önce yine doğum gününde kalbi durmuş ve tekrar başlamıştı. Bu ikinci defa oldu ama bu sefer sonsuzluğa devam ediyor" dedi.

Kardeşi Rana Alagöz; "Böyle bir ağabeyim olduğu için çok şanslıyım ona çok şey borçluyum. Ağabeyim olmasaydı şimdi öğretmen Rana idim. Onun çalışkanlığı sayesinde Alagöz'üm. Gururluyum" dedi.

Selçuk Alagöz'ün cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.

Ailesi, taziyeleri Selçuk Alagöz'ün tabutunun başında kabul etti.

Kardeşi Rana Alagöz ve meslektaşları, duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi;

Rana Alagöz (Şarkıcı - Kardeşi): Evet, sözün bittiği yerdeyiz aslında şuan ama tabii ki her zaman böyle kayıplardan sonra iyi şeyleri düşünüp biraz kendimizi teselli ediyoruz. Ağabeyim de aynı şey oldu, en azından yataklara bağlı kalmadı, uzun süre yataklarda yatmadı. Bir gün öncesine kadar son derece neşeliydi, zihnini hiçbir zaman kaybetmedi, bulandırmadı. Dolayısıyla artık vücudunun 'yeter' demesiyle aramızdan ayrıldı. Yoksa onun hâlâ yaşama sevinci son derece yüksekti.

Bengü (Şarkıcı): Çok kıymetli bir aile büyüğümüz, akrabamızdı Selçuk ağabey. Ailemizin çok kıymetlisiydi.

Aynı zamanda Türk müziğinin duayeni ve efsane ismi kendisi. Onu konuşuyorduk şimdi, bir hafta önce daha bir telefon görüşmemiz oldu, hatta görüntülü de konuştuk. Annemler Bodrum'a gitmişler yanlarına. "Hangi bestemi istersen hepsi senin olsun, bir tanesine lütfen çalış, hangisini uygun görüyorsan birlikte bir şey yapalım" dedi.

Ferhat Göçer (Şarkıcı - MSG Başkanı): Büyük bir yıldızdı. O ve kardeşi Rana hanım, Türk pop müziğinin ve Türk müziğinin kalkınması için çok büyük mücadeleler verdi. Sadece o değil, sektörel olarak da Selçuk ağabey aynı zamanda dernekleşme, vakıflaşma, o konularda çok gayret sarf etti. Sektörün ve sanatçıların birleşmesi için ortak hak takiplerinde, seslerini ortak bir şekilde duyurabilmeleri için çok büyük mücadeleler verdi. Keza ben de onların bu kaldırdığı bayrağı taşımaya gayret eden sanatçılardan biri olarak, onun manevi huzurunda saygıyla son görevimizi yerine getirmek üzere ailesiyle birlikte hazır bulunuyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Son dönemde çok büyük sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Oralarda da elimizden geldiği kadar, mesleki olarak da kurum olarak da her gün neredeyse telefonla mesajlaşıyorduk. Yakından takip ediyorduk ancak bu beklenmeyen ani bir hızlı bir sağlık bozulması oldu. O süreci de takip ettik ama elimizden bir şey gelmedi. Bu açıdan burada dediğim gibi son görevimizi onun manevi huzurunda gerçekleştirmek üzere sevdikleriyle ve yakınlarımızla, sektör olarak hazır bulunduk.

Burhan Şeşen (Şarkıcı - MÜYOBİR Başkanı): Hep o güler yüzlülüğüyle, aceleci tavrıyla ve tabii ki de yaptığı şarkılarla , bizdeki hayatını sürdürecek ta ki onunla kavuşana kadar. İyi ki onu tanımışım, iyi ki o benim ağabeyim olmuş, iyi ki ben onun evladı olmuşum. O bakımdan buradayız. Tabii ki çok üzgünüz özellikle son zamanlar çok çok büyük kayıplar verdi müzik camiası. Selçuk ağabey de onlardan biri. Yeri doldurulmayacak, hiçbir zaman da unutulmayacak.

Selçuk Alagöz'ün cenazesi, ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR? 5 Ağustos 1944'te İstanbul'da dünyaya gelen Selçuk Alagöz, Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü'nde eğitim gördü. Sonrasında Turizm İşletme yüksek lisansını bitirdi. Kendi adını taşıyan orkestrası ve orkestranın solisti olan kız kardeşi Rana Alagöz ile birlikte müzik çalışmalarını sürdürdü. 1970'te kardeşleri Rana Alagöz ve Ali Alagöz ile beraber Atina'da düzenlenen 3'üncü Appollonia Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti. Selçuk Alagöz, 23 adet 45'lik, 7 albüm (2 adet yurt dışında yayınlandı) ve 6 toplama albüme eser verdi. Birlikte 4 adet 'Altın Plak' kazandığı kardeşi Rana Alagöz ile seslendirdiği; "Kemerin Naftaları", "Kaleden İndir Beni", "Bahçelere Geldi Bahar", "Edremit Van'a Bakar", "Malabadi Köprüsü ve "Deliyim Seviyorum" ile özdeşleşti. Selçuk Alagöz, 1979'dan itibaren kardeşleri; Rana Alagöz, Ali Alagöz ve sonradan gruba dâhil olan Nilüfer Alagöz ile beraber düzenlediği turistik şovlarda 80 dilde şarkı söyledi. Müzik kariyeri yanı sıra vakıf ve dernek çalışmalarında faaliyetler gösterdi. Türk Kalp Vakfı İcra Kurulunda görev alan Selçuk Alagöz, POPSAV başkanlığı yanı sıra Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORBİR) kurucu başkanlığını yürüttü. Alagöz, ayrıca, Sigarayla Savaşanlar Derneği'ni kurdu. Selçuk Alagöz, 4 Ağustos 2010'da henüz küçük bir çocukken hayalini kurduğu 'İki Kez Yaşadım' adlı kitabını yayımladı.