        Burdur'da ahırda çıkan ve eve sıçrayan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

        Burdur'da ahırdaki yangın eve sıçradı!

        Burdur'un Bucak ilçesinde ahırda çıkan yangının eve sıçraması sonucu, 6 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 19:05 Güncelleme: 07.08.2025 - 19:05
        Ahırdaki yangın eve sıçradı!
        Susuz Köyü'nde Gülsüm A'ya ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın evin çatısına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ve köylülerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında ahır, evin çatısı ile bir odası yanarak zarar gördü.

        Dumandan etkilenen ev sahibi Gülsüm A, oğlu, gelini ve 3 torunu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

