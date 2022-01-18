Selanik'te 'gizemli' ses!

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Yunanistan'ın Selanik şehrinin Meteora bölgesinin sakinleri, 5 haftadır duydukları gizemli sesin

kaynağını arıyorlar.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sokağın zeminindeki "garip" ses 5 haftayı aşkın süredir

akşamları duyuluyor.

GECELER KABUSA DÖNÜŞTÜ

Meteora sakini Anastasia Lampada, ThessToday.gr'a zemin katta yaşayanların sesi evlerinde duyduklarını anlattı.

Lampada, "Şahsen balkonuma çıktığımda dinliyorum. Sesin nereye gittiğini görmek için

diğerleriyle birlikte yürüdük ve kavşakta sanki zemin titriyormuş gibi çok gürültülü gelmeye başladı. Birçok aile geceleri uyuyamıyor. Şimdi, daha yoğun ve daha sinir bozucu hale geldi.

Aslında 8 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da çok gürültülü olduğu için hepimiz sesin nereden geldiğini görmek için dışarı çıktık ama anlayamadık" dedi.

Bunun acilen çözülmesi gereken ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

"GECE BAŞLAYIP SABAHIN ERKEN SAATLERİNE KADAR DEVAM EDİYOR"

ThessToday.gr'e konuşan bölge sakinleri gizemli sesin 5 haftadır her gece gece başlayıp sabahın erken saatlerine kadar devam ettiğini belirtti.

Bölge sakinlerinin ve Meteora Yurttaşlar Birliği Başkan Yardımcısı Nikos Papadopoulos'un

tahminlerine göre ses, jeolojik olaylardan kaynaklanıyor olabilir.

Papadopoulos, bölge sakinlerinin yakın zamanda çalışmaların tamamlandığı gaz boru hatlarındaki bir patlamadan endişelendiğini söyledi.