'Kilitlendim Sana Ben' müzik listelerinde

Selami Şahin'in yeni şarkısı "Kilitlendim Sana Ben", proje kapsamında daha önce yayınlanan "Beklenen Sensin" ve "Durma Git" kadar güçlü bir kadro ile müzik listelerine giriş yapıyor.

Şarkının sözü ve bestesi Şahin imzası taşırken, projenin düzenlemesini ise Aykut Gürel üstlendi. Mix ve mastering’i Emre Kıral tarafından hazırlanan şarkının kapak tasarımı Berkcan Okar, görsel iletişim tasarımı ise Onur Yılmaz imzası taşıyor.