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Selami Şahin: Büyük bir onur

Selami Şahin, Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı. İstanbul'da 'Bahar' adı verilen festivalde 'Altın Gün'ün sahnesine konuk olan Şahin, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı

Giriş: 16.05.2023 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
Selami Şahin: Büyük bir onur - Magazin haberleri
"Büyük bir onur"
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HABERTURK.COM

Selami Şahin, sahneden dinleyicilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, "Hepinize sonsuz sevgi ve saygı sunuyorum. Yıllardır Selami Şahin varsa ben sizlerin sevgisiyle varım. Allah sizleri başımdan eksik etmesin. Bu şarkıyı 1978'de tam 45 sene önce yazdım. Şimdi sizin coşkunuzla bunu 'Altın Gün' ile okumak benim için büyük bir onur. Grubumuz Hollanda’dan geldi ve solistimiz Merve Hanım da çok değerli bir dostumuz. Böyle bir gece için teklif geldiğini duyduğum an sizlerle buluşacağım için çok mutlu oldum. Orkestramız ve emeği geçenlere büyük bir alkış rica ediyorum" dedi.

Selami Şahin, daha sonra sevenlerini kırmayarak 'Özledim' şarkısını seslendirdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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