Şelalenin döküldüğü yerde ölü bulundu

Düzce'de Sinan Mil (23), Harmankaya Şelalesi'nin döküldüğü alanda ölü bulundu.

Cumayeri ilçesinde oturan Sinan Mil, dün sabah bulunduğu köyle aynı adı taşıyan Harmankaya Şelalesi'ne gitti. Mil eve dönmeyince, yakınları polise haber verdi.

Bölgede arama yapan ekipler, şelalenin döküldüğü alanda, suda Mil'in cansız bedenini buldu. Şelaleden düşüp yaşamını yitirdiği değerlendirilen Sinan Mil'in cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.