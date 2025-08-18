Selahattin Yılmaz ve 2 avukat tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Selahattin Yılmaz isimli şüphelinin yaptığı silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, Yılmaz ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen aralarında 2 avukatın da bulunduğu toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da 15 Ağustos tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt lideri Yılmaz ile birlikte 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

REKLAM advertisement1

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre yapılan ikamet aramalarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 9 adet şarjör, 2 adet uzatılmış şarjör, 1 adet tambur, 2 adet seri atış aparatı, 1 adet çelik yelek, 383 adet fişek ve 12 adet kartuş ele geçirildi.

REKLAM

Bugün de yapılan ifade alma işlemleri sonrası 10 şüpheli tutuklama istemi ile 4 şüpheli ise adli kontrol istemi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Selahattin Yılmaz, Avukat Cem Duman, Avukat Semra Ilık ve Turgut Öner’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklamaya sevk edilirken, Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez’in de arasında bulunduğu 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest kalmaları talep edildi.

Savcılığın, tutuklanmalarını istediği şüphelilere ilişkin sevk yazısında, müştekinin (Aziz İhsan Aktaş) "Tutuklu olduğu soruşturma dosyasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldığı, vermiş olduğu beyanından sonra hakkında beyanda bulunduğu kişiler tarafından ölüm listesine alındığı, kendisine ve ailesine saldırı düzenleneceği, bu saldırının da Selahattin Yılmaz ve onun çevresi tarafından yapılacağı" yönündeki beyanıyla birlikte şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fezlekenin incelendiği belirtilen yazıda, şüphelilerin örgüt faaliyeti kapsamında hareket ettikleri anlatıldı. Sevk yazısında, cep telefonu incelemelerinde de görüldüğü gibi şüphelilerin birbirleriyle irtibat halinde olduklarını kaydedilerek, "Yazışmalarında ve telefonlarının galeri kısımlarında birçok silah resimlerinin olduğu, bunun yanı sıra her ne kadar alınan beyanlarında müştekiyi tanımadıklarını beyan etseler de şüpheli Selahattin Yılmaz ile Mehmet Tuğlu arasında geçen yazışmaların bir bölümünde 'Opet Aziz İhsan Aktaş' ibaresinin bulunduğu"na ilişkin tespitler yer aldı.

REKLAM Şüpheli İsa Aydın'ın cep telefonunda bir ses kaydının ele geçirildiği ifade edilen yazıda, "Bu ses kaydının incelenmesinde '...şimdi abim bana dedi ki o arkadaşı bul, o benim kafamın yerini nasıl değiştirmişse sende onun kafasının yerini değiştir, dedi bana... Senin aklın varsa gidersin abimi bulursun elini ayağını öper özür dilersin o seni azat eder mi orasını ben bilmem tamam mı kardeşim...' şeklinde ibarelerin yer aldığı, bu ses kaydı baştan sona incelendiğinde ise Mustafa isimli bir şahsın bir fotoğraf karesinden Selahattin Yılmaz'ın kafasını çıkarıp kendi kafasını eklediği bunun da Yılmaz tarafından tespit edildiği ve bu sebeple şahsın Yılmaz adına alınan emir ve talimat doğrultusunda uyarıldığının görüldüğü"ne ilişkin iddialara yer verildi. Devam edecek soruşturma işlemleri neticesinde ortaya yeni müşteki ve tanıkların çıkabileceği belirtilen sevk yazısında, "Bu aşamadan sonrada ortaya çıkacak yeni müşteki ya da tanıklara şüpheliler tarafından baskı uygulanmasının muhtemel olduğu, kaldı ki bir kısım şüphelilerin ikamet adreslerinde ruhsatsız silahların ele geçirilmiş olmasının ve şüphelilerin cep telefonlarında çok fazla silah fotoğrafları bulunması hususlarının bahse konu örgütü silahlı bir örgüt yapmasının yanı sıra ortaya çıkacak yeni müşteki ve tanıklara da baskı yapılmasını kuvvetle muhtemel hale getirdiği"yle ilgili değerlendirmeler yer aldı.

Yazıda şüpheli Selahattin Yılmaz ve şüpheli avukatlar Cem Duman ile Semra Ilık'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlarından tutuklanması talep edildi. Yazıda, şüpheliler Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz, Özgür Kılıç ve Turgut Öner'in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "tehdit" suçlarından tutuklanması istendi. SELAHATTİN YILMAZ TUTUKLANDI Selahattin Yılmaz, Avukat Cem Duman ve Avukat Semra Ilık’ın da arasında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Ersan diamond’un sahibi Ersan Gülmez’in de arasında bulunduğu 5 kişi yurtdışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.