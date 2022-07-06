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Selahattin Paşalı baba oldu - Magazin haberleri

Selahattin Paşalı baba oldu

Geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturan Selahattin Paşalı-Lara Paşalı çiftinin kızları Leyla Pera, dünyaya geldi. İkili, haberi, "İsmimizi 'anne' ve 'baba' olarak değiştirdik..." ifadeleriyle duyurdu

06.07.2022 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Selahattin Paşalı, 3 ay önce sevgilisi Lara Tümer ile dünyaevine girmişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli haber geldi. İkili, kızları Leyla Pera'yı kucaklarına aldı.

  • "İSMİMİZİ 'ANNE' VE 'BABA' OLARAK DEĞİŞTİRDİK"

    İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Lara Paşalı, haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Eşi ve kızıyla birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını paylaşan Paşalı, "İsmimizi 'anne' ve 'baba' olarak değiştirdik... Ailemize hoş geldin Pera'm... Seni seviyoruz." ifadelerini kullandı.

    Fotoğraf: Instagram

  • "PERA" İSMİNİN ANLAMI

    Pera, "karşı taraf, öte taraf" anlamına gelmektedir. Latince bir kelime olan Petra söz öbeğinden türetilmiştir. Sağlam ve güçlü bir kişiyi ifade eder. Pera isminin bir diğer anlamı ise Peri olarak bilinir.

  • BODRUM TATİLİ

    Öte yandan çift, geçtiğimiz ay tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. İkili, Ortakent'teki bir plajda görüntülenmişti. Paşalı ve Tümer, bir süre plajda sohbet ettikten sonra soluğu Ege'nin serin sularında almıştı.

  • HAMİLE EŞİNİ SIRTINDA TAŞIDI

    Denizde eğlenceli anlar yaşayan çiftten ünlü oyuncu, bir ara hamile eşini sırtında taşımıştı.

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