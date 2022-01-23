Vefat eden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı.

İki gün önce 91 yaşında hayatını kaybeden Beyazıt'ın cenaze namazı, öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılındı.

Cenaze törenine Beyazıt ailesi, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Av. Dr. Rezan Epözdemir ve çok sayıda seveni katıldı.

Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da cenaze törenine katıldı.

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ da Beyazıt’ın vefatı sonrası bir başsağlığı mesajı yayınladı: “Memleketimiz Ağrı / Doğubeyazıt’ın mümtaz şahsiyeti, Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Muhterem Büyüğümüz Sayın Selahaddin Beyazıt beyefendinin vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Aziz Merhum Selahaddin Beyazıt Beyefendiye Allahtan rahmet; muhterem ailesine yakınlarına ve değerli Ağrı Doğubeyazıtlı hemşehrilerimize başsağlığı dilerim…”

ELMAS: HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ

Cenaze namazı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Camiamızın çok önemli bir değeri olan eski başkanımız Selahattin Beyazıt ağabeyimizi kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz." dedi.

Son zamanlarda Galatasaray için yeri zor dolacak çok değerli büyükleri kaybettiklerini dile getiren Elmas, şunları söyledi:

"Selahattin Beyazıt başkanımızın Galatasaray'a çok büyük hizmetleri oldu. Galatasaray'ın geldiği bu günlerde büyük emekleri var. Özellikle Riva'daki araziyle ilgili bugün hepimizin şükranlarımızı sunduğu dönemde kendisini kaybettik. Onların emanetlerini Galatasaray'a yakışan şekilde daha da ileri götürmeye, gücümüz yettiğince mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum."

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı ve iş insanı İnan Kıraç, büyük üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Galatasaray ve milletimizin başı sağ olsun. Hem Türkiye hem de Galatasaray için çok önemli bir insandı. Büyük hizmetler verdi. Galatasaray'ı ayakta tutabilmek için zaman zaman her şeyi ortaya koydu. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Eski başkanlardan Faruk Süren de, "Selahattin başkanımızı kaybettik. Üzüntülüyüz. Galatasaray'ımız ve toplumumuzun çok önemli ve müstesna isimlerinden biriydi. Galatasaray'a çok genç, 39 yaşında başkan oldu. Hem sportif hem de maddi açıdan kulübe çok şey kattı. Riva arazisini kazandıran başkandı. Camiamızın başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin, inşallah nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Camianın önde gelen isimlerinden eski yönetici Ali Dürüst ise, "Başkanımız bizim için bir ışıktı. Galatasaray'da voleybol oynarken kendisi başkandı. Hep bizim yolumuzu açtı. Allah rahmet eylesin." şeklinde görüş belirtti.

GALATASARAY'IN UNUTULMAZ BAŞKANLARINDAN!

Galatasaray, unutulmaz başkanlarından Selahattin Beyazıt döneminde Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşadı.

Türkiye'nin en önemli sanayicilerinden olan Selahattin Beyazıt, 1931 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nin ardından Cambridge Üniversitesi'nde okuyan ve uluslararası alanda başarılı ilişkilere sahip olan Beyazıt, metal, toprak, akaryakıt ve otomotiv sanayinde yatırımlarda bulundu.

Selahattin Beyazıt, Galatasaray Kulübünde 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında iki dönem başkanlık yaptı.

ÜST ÜSTE 3 ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, Selahattin Beyazıt'ın ilk başkanlığı döneminde Süper Lig'de üst üste 3 kez şampiyonluk kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, Beyazıt'ın teknik direktörlüğe getirdiği Brian Birch yönetiminde 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında ligde mutlu sona ulaştı.

Selahattin Beyazıt'ın başkanlığındaki Galatasaray, ayrıca ikişer kez Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası sahibi oldu.

RİVA'DAKİ ARAZİYİ KAZANDIRDI

Selahattin Beyazıt, başkanlığı döneminde Galatasaray'a, kulübün en değerli gayrimenkullerinden olan Beykoz Riva'daki araziyi kazandırdı.

Beyazıt'ın 1977 yılında 1 milyon lira civarında bir bedelle aldığı 1 milyon 175 bin metrekarelik arazi, son dönemde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı kulübün kurtuluş reçetesi olarak değerlendiriliyor.

BILDERBERG TEMSİLCİLİĞİ YAPTI

Selahattin Beyazıt, yılda bir kez dünya genelinde siyaset, iş, finans ve basın yayın gibi alanlardaki en etkili kişileri bir araya getiren Bilderberg Grubu'nun Türkiye temsilciliğini yaptı.

Uzun süre bu görevde bulunan Beyazıt, ayrıca Beyazıt Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Shell Petrol Türkiye Temsilciliği ve Türk Pirelli AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.

Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağlantıyı sağlayan alt geçide Selahattin Beyazıt'ın adı verildi.