Selahattin Baki: Süper Kupa maçı için yabancı hakem başvurusu yapalım

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Mersin Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baki, karşılaşmanın kendileri için son derece zorlu ve duygusal olduğunu söyledi.

Galibiyetten dolayı takım ve taraftarlarını tebrik eden Baki, maçta kontrolün baştan sona kendilerinde olduğunu anlatarak, "Akıllı oynayıp, maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda son derece zorlu bir virajı döndük. Çünkü takımlar küme düşme potasındayken, bu tür maçlarda çok zorluk çıkarırlar. Dolayısıyla atlattık bunu." dedi.

Selahattin Baki, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın yönetimi hakkında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'miz aleyhine gösterdiği cömert sarı kartlara bir bakalım. Bize verilen sarı kart pozisyonlarının neredeyse aynısı rakibimiz yaptığı zaman hiç kart çıkmadı. Bize 5 sarı kart, rakibe bir sarı kart. Hadi hepsini geçtik, 85. dakikada Massanga Matondo'ya verilmeyen ikinci sarı, dolayısıyla kırmızı kart. Sportif olarak hiçbir şekilde açıklanamaz. Ondan birkaç dakika sonra çok daha hafif bir pozisyonda Çağlar Söyüncü... Bir vücut hareketlerine bakın böyle koşarak kendinden çok emin. Yani yine kalın kalın subliminal mesajları bize veriyorlar ama biz sportif çerçevede kalıp mücadelemizi veriyoruz."

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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray Kulübünün Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini istifaya çağıran açıklamasına değinerek, "Ezeli rakibimizin atanmış başkanı birkaç kere, 'Bu federasyon bizim federasyonumuz, biz seçtik, memnunuz.' gibi laflar etmişti. Geçen hafta her ne hikmetse bir anda 'Futbol tarihinin en kötü federasyonu, bütün kurumlarıyla beraber istifalarını istiyoruz.' diye resmi yazılan bir açıklama yaptılar. O zaman biz de bir samimiyet testi yapmak istiyoruz. Hakem performanslarında zaten zamandır endişeliyiz. Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar, sağ olsunlar. O zaman iki büyük kulüp ve ezeli rakip, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçı için yabancı hakem başvurusu yapalım. Bu kurulları ve federasyonu ne kadar istemiyorlarmış, onların da samimiyetlerini görelim." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Antalyaspor ile oynadığı maçta Galatasaray aleyhine kırmızı kart verilmesi gerektiğini ileri süren Baki, "Sezon başından beri Fenerbahçe ve Galatasaray lehine, aleyhine verilen kırmızı ve sarı kartlara bir bakıldığı zaman zaten kamuoyu bizim endişemizi ve haklılığımızı paylaşacaktır. Rakibimizin başkanı, bizim başkanımız Sayın Ali Koç'un vefat etmiş aile ferdi üzerinden bile siyaset yapacak kadar, hatta siyaseti geçiyorum bel altı siyaseti yapacak kadar alçalmıştır. Bununla ilgili de Sayın Başkanımız Ali Koç önümüzdeki hafta yaşanmış örneklerle beraber bir açıklama yapacaktır. Biz şampiyona olacağız." değerlendirmesinde bulundu.