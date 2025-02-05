Selahattin Baki, HT Spor'a konuştu: Pişmanım diye beyan vermedim

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, geçen sezon oynanan Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili ifade verdi. Baki, daha sonra verdiği ifadeyle ilgili HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

💥 Olaylı derbi için ilk duruşma görüldü!



🗣️ Eski Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, konu hakkında HT Spor'a açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/NM5ekWrEp8 — HT Spor (@HTSpor) February 5, 2025

REKLAM advertisement1

İşte Selahattin Baki'nin HT Spor'a özel açıklamaları:

"Gönül isterdi ki hiç böyle bir gündemden ötürü konuşmuyor olsaydık. Ancak ve ancak 100 küsür yıllık Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sıkıntılı, gergin derbiler olmuştur. Burada bir kaotik ortamda, biz sadece ve sadece haklı bir galibiyetten, 10 kişi kaldıktan sonra kazanınca taraftarımızla bütünleşmek istediğimiz zaman, bir direnişle karşılaştık. Bunun sonunda bazı tatsızlıklar, polemikler oldu. Ortama göre, oradaki sayıya göre çok vahim olayların olmadığını düşündüm. Bu sırada başkanımıza doğru 4-5 kişinin parmak sallaya sallaya hamle yaptığını gördüm. Bunu anlatıyorum en baştan, çok önem verdiğim bir konu var. Üstüne basa basa, iki defa verdiğim bir beyanın az önce zapta geçmediğini gördüm. Dolayısıyla çok önemli. Burada detay kaçırmak istemiyorum. Burada hiçbir şekilde inkar de etmedim. Bize karşı el hareketi ve küfür olduğu için ben de küfürle karşılık verdim. Bunu da zaten inkar etmiyorum. Benim ettiğim küfür, orada 4-5 kişilik bir grup vardı, başkanımıza doğru hamle yapar gibi vücut lisanlarıyla, jestleriyle... Olay bundan ibaret."

REKLAM

"ERAY YAZGAN'I İSİM OLARAK BİLİYORDUM"

"Ben Eray Yazgan'ı isim olarak kim olduğunu biliyorum, Galatasaray genel sekreteri olmasından dolayı ama medyatik bir yönetim kurulu üyesi olmadığı için yani basın sözcüsü, futbol şube sorumlusu olmadığı için simasını bilmiyordum. Ben bunu söyledim. Ben kendisini sima olarak bu derbi olayından sonra kendisiyle ilgili her ne kadar üstünü kapatmaya çalışıyor olsalar da bir karaborsa bilet skandal iddiaları vardı kendisiyle ilgili. Bu olaylardan sonra kendisinin simasına tam anlamıyla vakıf oldum. Ben bunu iki defa söyledim, zapta geçmemiş. Bu birinci söylemek istediğim detay."

"PİŞMANIM DİYE BEYAN VERMEDİM" "Birkaç tane mesaj geldi bana, 'pişmanım' gibi bir beyan verdiğimi iddia edenler var. Ben hiç öyle bir beyan vermedim. Keşke böyle bir şey olmasaydı, madem oldu şunu söyleyebilirim; ben bugün de dün de yarın da benim yanımda herhangi bir Fenerbahçe başkanına, yönetim kurulu dava arkadaşıma veya Fenerbahçe taraftarına bu şekilde küfür ede ede, parmak sallaya sallaya bir tehditkar üslup kullanılırsa aynı üslubu tekrar göstereceğimi de beyan ederim. İnsan şuna üzülüyor; eskiden ne kadar sert ortamlar gördü Fenerbahçe ve Galatasaray, ne kadar vahim olaylar oldu ama tabii ki bu işin kültürünü, sokağını, tribününü, gerginliğini yaşamış insanlar hiçbir zaman birbirlerini böyle mahkemeye vermedi. Ben bugün gerçekten utanç duyuyorum devletin karşısına küfürden dolayı çıktığımız için devletin vaktini harcadığımız için." "YANAK OKŞATAN KARABORSACILAR DERNEĞİ" "Kendisi mazeret bildirip gelmemiş, keşke gelseydi. Umarım sağlık değildir mazereti, sağlıksa yorum yapmak istemiyorum. Ben bugün yurt dışında işimi gücümü bıraktım geldim mahkemeye. Devletimiz çağırdı. İfademi verdim. Çok da utandım bu kadar basit bir şeyden dolayı mahkeme karşısına çıkmaktan. Kendisine şunu tavsiye ediyorum; zaten benim için yok hükmünde bir insan, tanımam etmem. Madem kişisel almış, yok demişken kendisi 'yok' adında bir dernek kurabilir, 'yanak okşatan karaborsacılar derneği'. Onun genel sekreterliğini yapabilir bundan sonraki hayatında. Bu futbol ortamı, futbol ekosistemi ve Fenerbahçe - Galatasaray derbi iklimi kendisine bu kadar sert ve barbar geliyorsa..."