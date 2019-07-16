Sela ya da Sala'yı özellikle Cuma namazı ya da cenaze namazı öncesinde duymaya alışığız. Ancak 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişiminin sembolü olan Sela'yı girişimin 3. yılında bu gece şehitleri rahmetle anarken tekrar dinledik. Peki Sela nedir? Sela'nın okunuşu ve anlamı haberimizde.

SELA NEDİR? OKUNUŞU VE ANLAMI

Bazı özel günlerde ezandan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla camilerde; “es-salatu ve’s-selamu aleyke ya resulallah, es-salatu ve’s-selamu aleyke ya habiballah, es-salatu vesselamu aleyke ya seyyide’l-evveline ve’l-ahirin, ve selamun ale’l-murselin, ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-alemin” şeklinde okunan sala (salavat) şu anlama gelmektedir:

“Salat ve selam (Allah’ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah’ın elçisi, sevgili kulu, geçmiş gelecek bütün insanların hayırlısı! Salat ve selam bütün peygamberlere olsun. Hamd (övgü ve şükür) de alemlerin rabbi Allah’adır.”

Sala, Hz. Peygambere (s.a.s.) selam ve övgüdür. Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde Hz. Peygambere (s.a.s.) çeşitli durumlarda salat-ü selam getirilmesi tavsiye edilmiş (Ahzab, 33/56; Tirmizi, Deavat, 66; Ebu Davud, Vitr, 23) ise de ne asr-ı saadette ne de ilk dönemlerde camilerde sala okunmuştur. Bununla birlikte Kitap ve Sünnet’te Hz. Peygamber ve diğer peygamberlere salat getirilmesi örneklerine binaen örfümüzde değişik kalıplarda pek çok sala metni var olagelmiştir. Sonuç itibarıyla dini açıdan özel önemi olan gün ve geceleri hatırlatmak, meydana gelen bir vefatı ve kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla sala okunması, kültürel bir değer olarak kabul edilebilir ve bu yönüyle de dini açıdan herhangi bir sakınca taşımadığı söylenebilir.