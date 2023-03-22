Sel sularının vurduğu Balıklıgöl'de balıklar göründü

Bölgede kontrollere devam ettiklerini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:
"İlk gün zaten balıklar ortaya çıkacak demiştik ve yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.1 hafta 10 gün kadar yemlemeyi keseceğimiz için şu an bölgesel olarak balıklar gözükecek. Zaman içinde tüm balıkları görmeye başlayacağız. Bugünden itibaren suyun rengi değişmeye başladıkça normalleşme başladı. Önceden de demiştik korkulacak bir şey yok diye. Dediğimiz gibi çıktı. Suyun rengi açıldıkça bütün balıkları görmeye başlayacağız. Balıklarda ölüm yok, görmedik, bir azalma da söz konusu değil. Ancak suyun rengi açılınca kesin sonuç ortaya çıkacak."