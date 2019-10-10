10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cuma akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan Seksenler dizisi yeniden ekranlara dönüyor. 2017 yılında final yapmasının ardından yeniden ekranlara dönen dizinin birinci bölümü 11 Ekim Cuma akşamı saat 20:00’de Türkiye-Arnavutluk maçı öncesinde izleyici karşısına çıkacak. İkinci bölüm ise 14 Ekim Pazartesi akşamı saat 20:00’de Türkiye-Fransa maçı öncesinde ekranlara gelecek. Üçüncü bölümden itibaren hafta içi her gün 18:00’de izleyici ile buluşmaya devam edecek.
SEKSENLER FRAGMAN
SEKSENLER DİZİSİ KONUSU
Seksenler her sezon olduğu gibi, bu sezon da hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik…
12 Eylül Darbesi’nin üstünden 6 sene geçmiş ama darbenin etkileri tam anlamıyla geçmiş değildir… Hayat bizim mahalle için normale dönse de, halen hapislerde ülkesini sevmenin cezasını çeken, ya da yurt dışında kaçak hayatı yaşayan binlerce insan vardı… Şimdi onlar yavaş yavaş ülkeye geri dönmeye başlıyorlardı.
Bizim evde ise dönüşler farklı yöndeydi.. Nazlı Ergun’dan ayrılmış baba evine geri dönmüştür… Üstelik Ergun’dan haber alınamıyor Nazlı da bu konuyu kimse ile konuşmuyordur… Fehmi ve Rukiye, mutlu olsun diye bin bir zorlukla evlendirdikleri kızlarını, şimdi baba evinde üzgün gördükçe kahrolurlar ama ona desteklerini asla esirgemezler…
Çağatay da askerden dönmüş, artık evlenmesi için Rukiye’nin önündeki tüm engeller kalkmıştır… Şimdi sıra mutlu bir yuva kurmaya gelmiştir… Rukiye adaylarını, favorilerini, elenenleri belirlediği günlerde, Çağatay’ın karşısına çıkarır… Öte yandan mahalleye halkın bağrından kopmuş ama konservatuar mezunu, hayatta her olaya müzikle ve notalarla bakan yeni bir karakter dahil olur. Zeynel Büyükses. ( Kemal Zeydan)
Fehmi ve Rukiye’nin ise bu sezon başka bir telaşı vardır… Uzun süre önce eşini kaybeden Nurten’e hayırlı bir kısmet bulmayı kafasına koyan Rukiye, sonunda onu baş-göz edecek birini bulur.. Nurten’in de zamanla seveceği bu eş adayı Seyfi, ( Kemal Kuruçay ) mahallelinin de desteği ile izdivaçla sonuçlanacak, Nurten de yıllardır aradığı mutluluğu yaşayacaktır… Ama onun mutluluğu Fehmi’nin huzurunu bozacak, yeni damat patavatsızlıkları ile sezon boyunca onu çileden çıkaracak… Fehmi, kapıdan kovsa bacadan koltuğunun altında tavlayla inecek bir komşu ile bakalım nasıl uğraşacak..
Ahmet ve Gülden ise aile olmanın farkındalığını bu sezon daha çok yaşayacaklar… Kızları Aslı ile onlar da anne babalığı öğrenecekler… Kaynanalar arasında yaşanan savaşlar bu sezon da yeni tartışmalarla devam ederken bu savaşın gölgesinde çocuk büyütmek zaman zaman onları gerecek…
Fakat Ahmet’i bu sezon hem manevi olarak rahatlatacak, hem de yavaş yavaş ona dert ortağı olacak, mahallenin yeni karakteri esprili şakacı Cami hocasını göreceğiz… Dini bilgisi ve örnek kişiliği ile hemen sevilecek olan hoca, doğru bildiğimiz yanlışları da sezon boyunca seyirciye aktaracak…
İnsanların, yedikleri, giydikleri, izledikleri, dinledikleri, her şey tepeden tırnağa değişirken mahalleye de yeni dükkanlar açılır.. Bunlardan biri de kaşı gözü ile size bir şeyler satan ya da pazarlıktan son anda caydıran bir Emlakçı’dır. Suat,( Mahir İpek ) mahallelinin hemen seveceği zamanla herkesin işine burnunu sokmaktan çekinmeyecek kadar samimi olacak olan bu karakter iki göz oda bir evimiz olsun diye hayal kuran mahallelinin hayalleri ile oynarken zaman zaman gerilimli zaman zaman duygusal ama çoğu zaman komik olaylar yaşanacaktır.
Tadı güzel Pastanesinde ise Damat Konuşan Kirpi aşkından pastacı da olmuş, Elvan’la sözlü Sami ile artık içli dışlı, yer yer fırın küreği ile kovalamacalı bir hal almıştır… Elvan’ın üniversiteden mezun olup hemen bir iş bulması, bu sefer Sami ve Şahin’i ortak paydada buluşturur.. Sami ve Şahin çalışmasını istemedikleri Elvan’ı bakalım ikna edebilecekler mi?
Seksenler, yeni karakterler ve hikayelerle, 6 sezon boyunca yaptığı gibi, bu sene de Darbenin mağdurlarını, etkilerini, acılarını ve bu ülkenin gerçeklerini anlatmaya devam edecek…
SEKSENLER DİZİSİ OYUNCULARI
Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Suzan Kardeş, Hakan Bulut, Onur Dilber, Hacı Ali Konuk, Tolunay Donat, Kemal Kuruçay, Betül Berk, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Mehmet Elmas, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Eray Yasin Işık, Osman Büyükercan, Yasin Kaya, Gülseren Gürtunca, Yalçın Özden, Tahsin Taşkın gibi başarılı isimler yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!