Rus Fotoğraf Müzesi’nin davetiyle açılacak sergilerden ilki yedi Türk fotoğrafçının katılacağı bir grup sergisi olacak. "Zamana Dokunmak" başlığına sahip bu sergiye Sevil Alkan, Ali Borovalı, Gültekin Çizgen, Yusuf Darıyerli, Tolga İldun, Murat Ünal ve Alphan Yılmazmaden, 10'ar fotoğraflık serileri ile katılacaklar.

"Demiryolu Hikâyeleri" başlığına sahip diğer sergi ise Serkant Hekimci'nin kişisel sergisi olacak. 27 fotoğraf sergilenecek.

Ayrıca, Yusuf Darıyerli, Ali Borovalı, Gültekin Çizgen ve Serkant Hekimci için sergilerin açılışı sonrası fotoğraf severlerle buluşacakları etkinlikler düzenlenecek.

Sergiler 27 Ekim 2019 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Sergi adresi : Russian Museum of Photography, 9а Piskunova Str., Nizhniy Novgorod, Rusya...

İletişim: +7 831 437 37 43

Web: http://www.fotomuseum.nnov.ru/en/