Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Şekip Taşpınar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme - Magazin haberleri

Şekip Taşpınar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Muğla'da, sahte içkiden zehirlenen Şekip Taşpınar'ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken sağlık durumunda umut verici bir gelişme yaşandı

Giriş: 15.06.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

  • Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

  • Tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, "Entübe edilen hastamızın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. Hekimlerimiz hastamızı toparlamak için uğraşmaktadır. Sahte içki tüketiminin ne kadar zararlı olduğunu ve herkesin bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ediyorum. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" demişti.

  • "GÖZLERİNİ AÇTI AMA HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

    Oyuncunun son durumuyla ilgili menajeri Temmuz Karikutal açıklama yaptı. Karikutal, "Şekip Taşpınar dün gözlerini açtı ve eşi Berna Hanım ile göz teması kurdu. Bilinci açık, ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Solunum cihazına bağlı ve ara sıra diyaliz desteği ile hayatta kalmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

  • "BİZİ DAHA FAZLA BEKLETME"

    Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Özdemir Taşpınar, geçtiğimiz günlerde duygusal bir mesaj yayımlamıştı: Benim canım sevgilim. Haydi artık bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum. Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum, o kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar. Minik, Pıtı, Kömür, Beşiktaş, Balım, Asi, Beyak, Coci, Müdür, Tostos ve bu çok küçük ve çok zayıf bu ölür. 'Benim bunu yaşatmam lazım' diye aldığın benim onun adını Cino koyduğum çocuklarımız hepimiz evde seni bekliyoruz. Senin o güzel şefkatin, merhamet dolu yüreğinden bizi mahrum bırakma sevgilimmmm. Hadi uyan ‘Haziranda Ölmek Zor’ Seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz.

  • Şekip Taşpınar, 'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Beyaz Gelincik', 'Behzat Ç.', 'Karadayı', 'Cesur Yürek' ve 'Arıza' gibi birçok projede rol almıştı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.