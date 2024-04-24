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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Şekip Mosturoğlu: 3 Temmuz'u hep birlikte yaşadık - Fenerbahçe Haberleri

        Şekip Mosturoğlu: 3 Temmuz'u hep birlikte yaşadık

        Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu seçimi öncesi adaylar açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 18:38 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:38
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        Mosturoğlu: 3 Temmuz'u hep birlikte yaşadık
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        Fenerbahçe Kulübünde 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu seçimleri öncesinde başkan adayları açıklamalarda bulundu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, adaylardan Şekip Mosturoğlu, "Yüksek ihtimalle sizinle tanışıyoruz. 3 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. Mutlaka bizlere ya Metris'te, ya Çağlayan'da, ya da Bağdat Caddesi'nde destek oldunuz. Siz benim, geniş ailemin en değerli ferdisiniz. Bu vesileyle sizinle şahsen tanışmak, değerli fikirlerinizi birinci ağızdan dinlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Divan kurulu üyelerinin isteklerini dinleyerek bunları hayata geçirmeyi hedeflediğini belirten Mosturoğlu, "Yarın ve 26 Nisan Cuma günleri 12.00-15.30 saatleri arasında Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki seçim ofisindeyim. Yüksek Divan Kurulu üyemiz olarak sizi yeni dönemde daha yakından tanımayı, isteklerinizi dinleyip en kısa zamanda hayata geçirmeyi hedefliyorum. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk sporunun kaptan köşkü olabilecek niteliklere sahip bir kuruldur. Biz bu potansiyeli mutlaka kullanmak, üyelerimizin kulübümüz ile olan bağlarını, sahip olduğumuz kulüpçülük tecrübesi vesilesiyle güçlendirmek ve Fenerbahçemize maksimum fayda sağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Sevil Becan: "Daha güçlü ve daha etkili bir YDK'yi hep birlikte oluşturacağız"

        Adaylardan Sevil Becan ise sarı-lacivertli kulübe birçok görevde hizmet ettiğini ve bunu divan başkanlığıyla sürdürmek istediğini belirtti.

        Birlik ve beraberliği destekleyerek kulübe güç katacak projeler oluşturacaklarını aktaran Becan, şunları kaydetti:

        "Fenerbahçemizin büyük değerlerinden oluşan Yüksek Divan Kurulumuzun geleceği için Başkanlığa adayım. Birliği ve beraberliği destekleyecek, kulübümüzün gücüne güç katacak projelerimizle daha güçlü ve daha etkili bir YDK'yi hep birlikte oluşturacağız. Uzun yıllardır birçok görevle gönülden Fenerbahçemize hizmet ettim, bundan sonra da sizin desteğinizle YDK Başkanlığı görevi ile devam etmeye talibim."

        Nihat Tokat: "Birlikte daha da ileriye gitme zamanı geldiğine inanıyorum"

        Seçimde adaylığını koyan isimlerden Nihat Tokat da kulübün birlik ve beraberliğini güçlendirmek, taraftar ruhunu canlandırmak ve daha sıcak bir iletişim ortamı kurmayı hedeflediğini dile getirdi.

        Hep birlikte kulübü daha güçlü bir hale getirme düşüncesini paylaşan Tokat, "Yıllardır bu kulübün bir parçası olarak, sizinle birlikte Fenerbahçe sevgisini yaşadık, paylaştık ve büyüttük. Şimdi, birlikte daha da ileriye gitme zamanı geldiğine inanıyorum. Benim için önemli olan şey, her birinizin sesini duymak ve kulübümüzü hep birlikte daha da güçlü hale getirmek. Bu seçimde sizlerin desteğiyle Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak, Fenerbahçe'nin geleceğine hep birlikte yön vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

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