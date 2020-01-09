Galatasaray, Eskişehirspor'la olan sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'yı transfer ettiğini resmen açıkladı! Daha önce Monaco'dan Henry Onyekuru'yu 6 ay, RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ise 1,5 sezonluğuna kiralayan Galatasaray, Jesse Sekidika'yı ise bonservisiyle transfer etti. 23 yaşındaki Nijeryalıyla 4,5 yıllık anlaşma sağlandı.

2023-24 sezonu sonuna kadar imza atan Sekidika bu sezonun kalanında 125 bin Euro, diğer dört sezon için ise 250'şer bin Euro garanti ücret alacak.

DÖRDÜNCÜ NİJERYALI OLDU!

Jesse Sekidika, Galatasaray'da forma giyecek dördüncü Nijeryalı futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Nijeryalı futbolcular Dominic Iorfa ve Henry Onyekuru top koşturmuştu. Valentine Ozornwafor bu yaz kadroya katılmasına rağmen resmi mücadelede oynamadan Almeria'ya kiralık gönderilmişti.

TRANSFER KAP'A DA BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Jesse Sekidika transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na da bildirdi. Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Jesse Sekidika kimdir?

Nijeryalı futbolcu 14 Temmuz 1996 tarihinde dünyaya geldi. Boyu 174 cm'dir. Leicestershire merkezli özel yatılı okulu Brooke House College'da oynadı. Stoke City'de 2013 Keele Kupası'nda hayranlık uyandıran Jesse, Manchester United gözlemcilerinin dikkatini çekti.

2014–15 sezonunun son günlerinde gençlik takımı için Portekizli kulüp SL Benfica'ya transfer oldu. Benfica'nın çeyrek finale ulaştığı 2014-15 UEFA Gençlik Ligi'nde oynayan Jesse, 2014-15 Portekiz Gençlik Ligi'nin ikinci yarısında 6 karşılaşmada forma giyerek 1 gol attı.

Haziran 2015'te Benfica ile sözleşmesi sona eren Jesse; Marítimo, Viking FK ve AIK takımlarının transfer radarına girdi. 2015-16 sezonunda Sırp 1. Ligi'nde oynadığı Napredak takımı şampiyon oldu. Ülkemize Eskişehirspor formasıyla adım atan Sekidika, bu sezon yakaladığı net gol pozisyonlarının %86’sını gole çevirdi ve 29 maçta 14 gol 3 asistlik performans sergiledi.

23 yaşındaki Nijeryalı, 2023-24 sezonu sonuna kadar Galatasaray'da top koşturacak.

Tam adı: Jesse Tamunobaraboye Sekidika

Doğumtarihi: 14 Temmuz 1996

Yaş: 23

Uyruk: Nijerya

Boyu: 1,74

Mevki: Forvet, sağ/sol kanat

Ayak: Sağ

Bu sezonkiperformansı: 16 maç 8 gol 2 asist

Öncekikulüpleri: Napredak Krusevac, Eskişehirspor