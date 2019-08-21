21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin, şekerli ürünlerin ve diyet ürünlerin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi.
AA'nın haberine göre; son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla, şekerli içeceklerin önemli sağlık sorunları ile ilişkili olabileceğinin gösterildiğini ifade eden Şahin, özellikle işlenmiş gıdalarda yüksek fruktoz içeren mısır şurubu ve eklenmiş şeker kullanımının son 20 yılda hızla arttığını belirtti.
KANSER GELİŞİMİNDE ETKİLİ
Şeker tüketiminin tip 2 diyabet, insülin direnci ve bazı kanser türlerinin gelişmesinde etkili olabildiğini belirten Şahin, yeni yapılan bilimsel araştırma sonucunun bunu doğruladığını söyledi.
Şahin, "British Medical Journal'da (BMJ),sonuçları yeni yayımlanan bilimsel araştırma ile günlük şeker tüketiminin artırılmasının kanser gelişiminde etkili olduğu gösterildi." dedi.
Araştırma ile az miktarda şeker tüketim miktarının artmasıyla kısa sürede kanser riskinin yükseldiğinin ortaya konduğunu vurgulayan Şahin, oysa şeker tüketiminin azaltılmasının kanserin önlenebilir en önemli sebeplerinden biri olduğunu ifade etti.
"ŞEKERLİ GIDA TÜKETİMİNE CİDDİ SINIRLAMA GETİRİLMELİ"
İşlenmiş gıdalar yerine doğal ve mevsiminde yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şurup, şekerli içeceklerden kaçınmak gerektiğini vurgulayarak, bunun yerine meyvelerin mevsiminde bütün olarak kararınca yenilmesi gerektiğine değindi.
Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mutlaka çocuk ve genç erişkinlerde şekerli gıda tüketimine ciddi sınırlama getirilmeli. Her ürünün etiketinde toplam şeker miktarı ve eklenmiş şeker miktarı mutlaka yer almalı. İşlenmiş yerine doğal gıdalar tüketilmeli. Gıda etiketlerindeki kalori miktarı okunabilir büyüklükte olmalı. Katkı, koruyucu ve çeşitli şurupları içeren diyet ürünlerden kaçınılmalı. Bunun yerine daha az ama ölçülü miktarda sağlıklı ürünler tüketilmeli."
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