Şeker Hastalığı (Diyabet) Nedir, Neden Olur ve Geçer Mi? - Şeker Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Halk arasında şeker hastalığı olarak da adlandırılan diyabet hastalığı ölümcül hastalıklar arasında yer alır. Tıp dilinde Diabetes Mellitus olarak tanımlanan diyabet hastalığı ile kişilerin kanında bulunan şeker seviyesi artış gösterir. Bu artış ile birlikte şeker değerleri normal seviyenin üstüne çıkarak hastalığa yol açar. İşte diyabet hastalığına yol açan nedenler, belirtileri ve tedavisi hakkında her şey.

Şeker Hastalığı Nedir?

Tıpta Diabetes Mellitus olarak tanımlanan diyabet hastalığının anlamı şekerli idrar anlamına gelir. İdrarda normalde şeker bulunmaz. Ancak şeker seviyesinin kanda olması gerekenden daha fazla görülmesi idrarda şekere rastlanmasına yol açar. Glikoz, besinlerden aldığımız temel enerji kaynaklarımızı başında gelir. Glikoz (şeker) pek çok besinde bulunur. Vücut ise bazen yeterli insilün üretemeyebilir ya da ürettiği insülin doğru bir şekilde kullanamayabilir. Bu noktada besinlerden alınan glikoz hücrelere taşınmaz ve kana karışır. Zamanla kanda biriken bu glikozda farklı hastalıkların ortaya çıkmasına yol açar. Ortaya çıkması ile birlikte kronikleşen şeker hastalığının ise kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Bu yüzden bu hastalık ile karşı karşıya kalan kişilerin dengeli ve düzenli beslenmeleri gerekmektedir. Diyabet hastalığın farklı türleri bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sınıflanmaktadır:

Tip 1 Diyabet: Tip 1 Diyabet genel olarak çocukluk çağında ortaya çıkan şeker hastalığıdır. Bu hastalıkta insülin alımı zorunlu uygulanır.

Tip 2 Diyabet: Kan şekerini düzenleyen hücrelerin insülin hormonu karşısında duyarsızlaşması ile ortaya çıkan şeker hastalığıdır.

LADA: LADA ileri yaşlarda ortaya çıkan diyabet türüdür. Burada bağışıklık sisteminde meydana gelen bozukluklar nedeni ile orta çıkar.

MODY: MODY daha erken yaşlarda görülen bir hastalıktır. Belirtileri ve tedavisi Tip 2 Diyabet hastalığı ile benzerlik taşır.

Gestasyonel Diyabet: Gestasyonel diyabet hastalığı kadınlarda görülen bir şeker hastalığıdır. Bu hastalık gebelik sırasında kendini göstermektedir.

Bunların yanı sıra genel kan testlerinde ortaya çıkmayan gizli şeker hastalığı da bulunmaktadır. Bu pre-diyabet olarak da adlandırılır ve aniden ortaya çıkarak büyük hasarlar verebilir.

Şeker Hastalığı Neden Olur?

Şeker hastalığının neden meydana geldiği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Diyabet hastalığının iki farklı nedeni vardır. Bunlar genetik ve çevresel nedenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Temel olarak Tip 1 ve Tip 2 diyabet hastalıkları bulunmaktadır. Genetik nedenli olan diyabet hastalıkları genel olarak Tip 1 Diyabet hastalıkları kategorisinde yer almaktadır. Tip 1 Diyabet hastalığında insülin hormonu için üretim sağlayan pankreasa zarar veren virüsler ile birlikte vücudun savunma sistemine zarar verir. Tip 2 Diyabet hastalıkları ise daha yaygın görülen ve çevresel etkenlerden kaynaklanır. İşte Tip 2 Diyabet hastalığına sebep olan nedenler:

Kişinin aşırı kilo alarak obezite seviyesine ulaşması.

Anne ve babanın geçmişinde diyabet öyküsünün yer alması.

Yaşın ilerlemesi.

Kişinin sağlıksız ve hareketsiz bir yaşam sürmesi.

Stres ve gerginlik.

Gebelik sırasında kadınlarda diyabet oluşumu da meydana gelebilir.

Şeker Hastalığı Geçer Mi?

Şeker hastalığının tamamen iyileşip iyileşmediği merak edilen konular arasında yer alır. Şeker hastalığı doğuştan ortaya çıkabildiği gibi çevresel nedenlerden dolayı sonra da meydana gelebilir. Ortaya çıktığı andan itibaren kronikleşen bir hastalık olan şeker hastalığının tedavisi ise ömür boyu sürmektedir. Şeker hastalığı için ilaç tedavisi ya da insülin direnci tedavisi çok önemlidir ve aksatılmamalıdır. Uygulanan bu tedaviler ile birlikte kişide kan seviyesinin normal seviyelerde tutulması amaçlanır.

Şeker Hastalığı Belirtileri

Kişiler şeker hastası olup olmadıklarını hastalığın belirtilerinden takip edebilir. Temel olarak diyabet hastalığının 3 belirtisi bulunmaktadır. Bunlar kişinin çok fazla yemek yemesine rağmen doyma hissine ulaşamaması, idrara sık sık çıkma isteği ve ağızda meydana gelen kuruluktur. Bu ağız kuruluğu ile birlikte çok fazla su tüketimi de şeker seviyesinin yükseldiğini gösterir. Bu temel belirtilerin yanı sıra diyabet hastalığının belirtileri şunlardır:

Kişiler kendilerini sürekli olarak yorgun ve hasta hisseder. Uzun süreli halsizlik kendini gösterir.

Kişiler fazla yemek yemesine rağmen kilo kaybı yaşar.

Görme yetisinde bulanıklık meydana gelir.

Ayaklar ve ellerde uyuşma ve karıncalanma hissedilir.

Vücutta meydana gelen yaraların iyileşme süreleri daha geç gerçekleşir.

Ciltte kaşıntı ve kuruluk şikayeti artar.

Ağızda tatlılık hissinin yanı sıra asetona benzeyen bir koku ortaya çıkar.

Diyabet Tedavisi

Diyabet hastalığının tedavisinden önce tanısının konulması önem arz eder. Bunun iki 2 test yapılır. Oral Glukoz Tolerans Testi olarak adlandırılan şeker yükleme testi ve açlık kan şekeri testi ile kişinin şeker seviyesi tespit edilir. Şeker hastalığının türü tespit edildikten sonra tedavi uygulanır. Tip 1 Diyabet ve Tip 2 Diyabet olarak iki farklı kategorisi olan şeker hastalığında kişiye özel tedavi uygulanır. Tip 1 Diyabet hastalarının insülin kullanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra kişiler doğru ve sağlıklı beslenme ile hayatlarını düzene sokmalıdır. Burada diyet listesinde yer alan besinlerde bulunan karbonhidrat oranına göre kişilere insülin verilir. Bu tedavi ile Tip 1 Diyabet hastaları hayatlarını kolaylıkla normal düzende idame ettirebilmektedir. Tip 2 Diyabet hastaları ile beslenme düzenindeki değişimlerin yanı sıra insülin hormonunun salınımı için gerekli olan ve ağızdan alınan antidiyabetik ilaçları kullanır.

Eğer kişiler diyabet hastalığı sırasında ilaç tedavisi ile birlikte beslenme düzenine de dikkat etmezse kan şekeri seviyelerinde hızlı bir yükseliş meydana gelir.

Diyabet Ameliyatı

Şeker hastalığının tedavisi ömür boyu devam eder. Ancak şeker hastalığından kaynaklı olarak doku hasarları hızlanmış ise burada şeker ameliyatı yapılabilir. Ancak şeker ameliyatı herkese uygulanmaz. Şeker ameliyatı olunması için kişilerin vücut endeksinin 25 ila 35 arasında olması gerekir. Şeker ameliyatının bilinen bir riski yoktur. Ancak narkoz ile yapılan her ameliyatta olduğu gibi şeker ameliyatında da bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Nadir de olsa ameliyat sonrasında sızma, enfeksiyon ve apse oluşumu gibi problemler ortaya çıkabilir. Şeker ameliyatı aynı zamanda sadece Tip 2 Diyabet hastalarına uygulanabilen bir tedavidir. Tip 2 Diyabet hastalarına yapılan şeker ameliyatı kapalı bir şekilde gerçekleştirilir. Ameliyat sırasında küçük kesiler açılır ve midenin yüzde 50’si alınır. Ardından ince bağırsakların da yeri değiştirilir. Bu değişiklik ile birlikte pankreas yeniden insülin salgılayabilir.

Şeker Hastalığı Nelere Yol Açar?

Şeker hastalığı kişilerin yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır. Aynı zamanda farklı hastalıklara da yol açabilir. Bu yüzden şeker hastalığı tedavisi çok önemlidir. Erken müdahale edilmediği ve doğru tedavi uygulanmadığı takdirde şeker hastalığı aşağıdaki sorunlara yol açabilir:

Sinir harabiyeti olarak bilinen nöropati

Nefropati ( böbreklerde hasar)

Göz retinasında hasar oluşumu olarak bilinen retinopati.