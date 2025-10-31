Habertürk
        Şeker fiyatları 5 yılın dibinde: "Petrol fiyatları gerilediğinde şeker talebi azalıyor" - Alışveriş Haberleri

        Şeker fiyatları 5 yılın dibinde: "Petrol fiyatları gerilediğinde şeker talebi azalıyor"

        Şekerin libre fiyatı, uluslararası piyasalarda 0,1421 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 5 yılın en düşük seviyesini gördü. Şeker fiyatlarındaki düşüşte petrol fiyatlarının etkisi olduğuna değinen Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen,"Şeker kamışı aynı zamanda etanol üretimi için kullanılıyor. Etanol fiyatları da petrol fiyatlarına bağlı hareket ediyor. Doğal olarak petrol fiyatları gerilediğinde şeker talebi de azalıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 08:02 Güncelleme: 31.10.2025 - 08:02
        Şekerde fiyatlar 5 yılın dibinde
        Son dönemlerde emtia piyasasında tarım grubundaki ürünlerde dalgalı bir seyir öne çıkarken şeker fiyatlarında uluslararası piyasalarda sert düşüşler dikkati çekiyor.

        Şekerin libre fiyatı, ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de 0,1421 dolara kadar gerileyerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

        Şekerin libre fiyatı 2024 sonundan bu yana yüzde 25'in üzerinde azalış kaydetti.

        Brezilya, Tayland ve Hindistan'daki güçlü üretim öngörüleri şeker fiyatlarındaki düşüşte önemli rol oynuyor. Aynı zamanda, mısır etanolü üretiminin artması, Brezilya'nın biyoyakıt pazarını yeniden şekillendiriyor ve şeker fiyatlarına aşağı yönlü baskı yapıyor.

        Mısır bazlı etanolün şeker kamışı etanolünden daha ucuza üretilmesi nedeniyle fabrikalar daha fazla şeker kamışı etanolünü, şeker üretimine yönlendirirken bu durum arzı daha da artırıyor.

        Brezilya merkezli danışmanlık şirketi Datagro, gelecek sezon için 1,98 milyon tonluk küresel şeker fazlası bekliyor. Şeker isteğini azaltan zayıflama ilaçlarına artan talep de şeker fiyatlarındaki azalışta etkili oldu.

        PETROL VE ŞEKER FİYATLARI BİRBİRİYLE BAĞLANTILI

        Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede şeker fiyatlarındaki düşüşte iki nedenin etkili olduğunu belirtti.

        Bunlardan birinin petrol fiyatları diğerinin ise Uzak Doğu ülkeleri olduğunu ifade eden Ergezen, petrol fiyatlarına bakıldığında şeker ve petrolün birbirleriyle bağlantılı ürünler olduğunu dile getirdi.

        Ergezen, "Şeker kamışı aynı zamanda etanol üretimi için kullanılıyor. Etanol fiyatları da petrol fiyatlarına bağlı hareket ediyor. Doğal olarak petrol fiyatları gerilediğinde şeker talebi de azalıyor." yorumunu yaptı.

        Brezilya'nın dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ihracatçısı olduğunu kaydeden Ergezen, son dönemde Brezilya ve Uzak Doğu'da yağışların arttığının görüldüğünü söyledi.

        Bu yağışların şeker arzının artacağı beklentisini oluşturduğuna vurgu yapan Ergezen, şeker üretiminde artış olacağı beklentisinin şeker fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

        Ergezen, "Geçtiğimiz dönemde Brezilya ve Uzak Doğu'da yağışların azaldığını görmüştük. Bu da arz endişelerini artırıyordu. Ancak bu durum tam tersine döndü. Küresel ekonomideki zayıflama da şeker talebini olumsuz etkiledi. Şeker sadece bir gıda ürünü değil sanayide de kullanılıyor" dedi.

        " Brezilya yaklaşık 40 milyon tonla dünyanın en fazla şeker üreten ülkesi konumunda bulunuyor." yorumunu yapan Ergezen, "Brezilya'yı Hindistan takip ediyor ancak Hindistan'ın ihracatı düşük, kendi iç tüketimi ise oldukça fazla. Bunları Tayland ve Çin gibi ülkeler takip ediyor. Avrupa Birliği'nin de (AB) burada etkili olduğunu söylememiz mümkün." değerlendirmesini yaptı.

