Şehriyeli Domates Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?

Çorba, sofraların baş tacıdır. Ana yemek öncesi servis edilen çorba çeşitlerinden, bugün sizlere şehriyeli domates çorbasının tarifini vereceğim. Yapılışı oldukça kolay ve lezzetli olan şehriyeli domates çorbasını, sevdiklerinizle beraber sıcak akşam sofralarınızda tüketebilirsiniz.

Şehriyeli Domates Çorbası Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı domates püresi

2 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı tel şehriye

6 su bardağı su

Şehriyeli Domates Çorbası Yapılışı:

Tereyağını tencereye alıp erittikten sonra biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Sonrasında önceden hazırladığınız domates püresi ya da rendelenmiş halini ekleyip karıştırın.

2-3 dakika pişirdikten sonra içerisine 1 litreden biraz fazla suyu ekleyin.

Kaynayana kadar pişirin.

Kaynadıktan sonra tel şehriyeyi ekleyin.

Şehriyeler pişene kadar kaynatın.

Piştikten sonra tuz ve kırmızı toz biberi ekleyin.

Servis ederken limon ve maydanoz ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Çorbanız kaynayıp şehriyeleri attıktan sonra çok fazla kaynatmayın.

Şehriyeler çabuk pişeceğinden kontrollü olarak kaynatın.

Piştikten sonra maydanozla süsleyebilirsiniz.