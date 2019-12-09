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Şehit astsubay Çevik'in ardından ortaya çıkan görüntüler yürekleri burktu

Şırnak'ta EYP'nin patlaması sonucu şehit olan iki askerlerden birinin kadın astsubay bomba imha uzmanı Esma Çevik olduğu ortaya çıkmıştı. EYP'nin imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" paylaşıldığı ortaya çıktı

09.12.2019 - 23:11 | Güncelleme:
Esma Çevik
HABERTURK.COM / Ajanslar

Şehit düşen güvenlik görevlilerinin bomba imha uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve Uzman J. V. Kad. Çvş. Kemal Sayar olduğu açıklanmıştı. 

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştı. 

"BARUT KOKUSU VAR PARFÜM KOKUSU YOK"

Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in, 15 Kasım'da Jandarmanın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yer aldığı öğrenildi. Jandarma Genel Komutanlığının resmi twitter hesabından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" sloganıyla paylaşılan videoda şehit Çevik, bomba imha uzmanlarının faaliyetlerini gözler önüne seriyor.Özel bomba imha uzmanı giysileri içindeki Çevik, arazide tuzaklanan bir patlayıcıyı fünyeyle kontrollü şekilde imha ettikten sonra kaskını çıkarıp başparmağıyla başarı işareti yapıyor.

ŞEHADET HABERİNİ ASKERLER VERDİ

Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in şehadet haberi, Bayrampaşa'nın Orta Mahallesi'ndeki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Annesi Nebahat Gözüaydın ve 2 kız kardeşinin yaşadığı Bayrampaşa'daki evine en son 24 Kasım'da gelen Çevik'in, evli olduğu öğrenildi.

Çevik'in evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Kızının şehadet haberini alan baba Hüseyin Akgül, fenalık geçirdi. Eve çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akgül'e, baypas ameliyatı yapıldı. Askeri yetkililer hastaneye gelerek, şehit babasının sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

YARIN İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, yarın Bakırköy Ataköy 5.Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan şehidin ailesinin Sultangazi Cebeci Mahallesi'ne taşınmaya hazırlandığı esnada şehadet haberi aldıkları öğrenilirken, nakliyat aracına yüklenen eşyaları ise akşam saatlerinde yeni adrese taşındı. Belediye yetkilileri ise yeni adrese gelerek binaya ve sokağa Türk bayrakları astı.

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