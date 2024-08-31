Hastaneden projeye ilişkin yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve onların emanetlerine en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Vatan uğruna canlarını feda eden, milletimizin güvenliği ve huzuru için şehit düşen kahramanlarımızın geride bıraktıkları en değerli emanetleri aileleridir. Sağlık çalışanları olarak onların bu fedakarlıklarını asla unutmayacak ve her daim minnetle anacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve ailelerine destek olmak, sağlık ordumuz için kutsal bir görevdir" ifadelerine yer verildi.