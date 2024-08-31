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        Haberler Gündem Güncel Şehit ailelerine özel sağlık hizmet | Son dakika haberleri

        Niğde'de şehit ailelerine özel sağlık hizmeti başlatıldı

        Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi şehit ailelerine özel hizmet başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 13:55 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:55
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          Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "Şehitlerimizin emanetlerine saygı, hürmet ve sağlıkla" projesi ile şehitlerin emaneti olan ailelerine özel sağlık hizmeti başlattı.

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          Proje çerçevesinde, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki sağlık ekibi belli periyotlarda şehit ailelerini ziyaret edecek, sağlık kontrollerini gerçekleştirecek, gerekli durumlarda uzman hekimlere yönlendirme yapacak.

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          Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gazi ve Şehit Yakını Birimi'nin koordinesinde yürütülen projeyle, şehit ailelerinin sağlık durumlarının yakından takip edilmesi ve ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini en hızlı ve etkin şekilde sunmak hedefleniyor.

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          Hastaneden projeye ilişkin yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve onların emanetlerine en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Vatan uğruna canlarını feda eden, milletimizin güvenliği ve huzuru için şehit düşen kahramanlarımızın geride bıraktıkları en değerli emanetleri aileleridir. Sağlık çalışanları olarak onların bu fedakarlıklarını asla unutmayacak ve her daim minnetle anacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve ailelerine destek olmak, sağlık ordumuz için kutsal bir görevdir" ifadelerine yer verildi.

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          Proje kapsamında şehit ailelerine ziyaretler de başladı.

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