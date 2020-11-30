Şehirler arası seyahat yasağı getirildi mi? Korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni yasaklar gündemde... En çok merak edilip araştırılan yasaklar arasında ise şehirler arası seyahat yasağı da yer alıyor. Gözler kabine toplantısına çevrildi. İşte, şehirlerarası yasakla ilgili merak edilen detaylar...



ŞEHİRLER ARASI YASAK VAR MI?

Gün itibariyle gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Şehirler arası seyahat yasağı da merak konusu oldu. En çok araştırılan Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

TOPLU TAŞIMADA SON DAKİKA KARARI



65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecektir.