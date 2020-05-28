Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Sorusunun cevabı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından koronavirüs tedbileri kapsamında alınan yeni kararları kamuoyu ile paylaştı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla tamamen kaldırılıyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ (HES KODU) NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Salgınla bulaşan hastalıklarla ilgili, sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda, özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse, yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. Tüm ulaşım süreçlerinde, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden, HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışılacak. "dedi.

HES kodlarının kişiye özel üretilen tekil kodlar olduğunun altını çizen Koca, kontrolü ve yönetiminin kişinin elinde olacağını vurguladı.

T.C. kimlik numarası gibi sabit olmadığını, her paylaşımda farklı bir kodun oluşturulacağına dikkati çeken Koca, kod sayesinde kimsenin kimlik numarası gibi kişisel bir bilgiyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacağının altını çizdi.