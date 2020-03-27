27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şehirler arası otobüs seferleri iptal mi? Otobüs yolculuğu yasaklandı mı? Soruları vatandaşlar tarafından şu an en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının hızla artmasının ardından yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 büyükşehirde uygulamaya geçecek olan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Koronavirüsün ülke genelinde daha fazla yayılmaması adına otobüs yolculuğuna da kısıtlamalar getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirlerarası seyahatlar ile ilgili şu açıklamayı yaptı.
Erdoğan, "Bugün Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırıldık. Milletimizin sağlığı, huzuru güvenliği için uygulanacak bu tedbirleri sizlere ifade etmek istiyorum. Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. Bu tedbirlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasına geçilecektir." dedi.
Buna göre şehirler arası yolculuk yapacak olan vatandaşların öncelikle bulunduğu ile bağlı olan Valiliklere giderek izin almaları gerekecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SEYEHAT GENELGESİ
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.
Kırklareli'nde şehir içi ve şehirler arası çalışan otobüsler, kapasitelerin yüzde 50'si kadar yolcu kabul ediyor.
Otobüslere binen kişiler, diğer yolcularla aralarında bir koltuk mesafe bırakılarak oturtuluyor.
Öte yandan son dakika açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobüs seferleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." dedi.
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