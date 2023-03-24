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Haberler Dünya

"Şehir katili" isimli asteroit Dünya ile Ay arasından geçecek

"Şehir katili" isimli asteroitin bu hafta sonu Dünya ile Ay'ın yörüngesinin arasından geçmesi bekleniyor. Asteroitin geçişini zararsız bir şekilde tamamlaması tahmin ediliyor

Giriş: 24.03.2023 - 08:19 | Güncelleme: ABONE OL
"Şehir katili" isimli asteroit Dünya'ya yaklaşıyor
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Associated Press'in aktardığına göre, bir şehri yok edecek büyüklükteki bir asteroit, bu hafta sonu Dünya ile Ay'ın yörüngesinin arasından geçecek. Asteroitin geçişini zararsız bir şekilde tamamlayacağı düşünülürken, bu bilim insanlarına araştırma yapma şansı verecek.

Asteroit uçuşları yaygındır, ancak NASA bu büyüklükteki bir asteroitin bu kadar yaklaşmasının nadir olduğunu ve bunun gibi olayların on yılda bir meydana geldiğini açıkladı.

Bilim insanları asteroitin çapının 40 ila 90 metre arasında olduğunu tahmin ediyor. Bir ay önce keşfedilen 2023 DZ2 olarak bilinen asteroit, cumartesi günü ABD saatiyle Ay'ın 515 bin km, Dünya'nın 28 bin km yanından geçecek.

"ŞEHİR KATİLİ"

Bu yakın karşılaşma, gökbilimcilere 68 bin km'den biraz daha uzaktaki bir uzay taşını inceleme imkanı verecek.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan Richard Moissl yaptığı açıklamada, "Bu 'şehir katilinin' Dünya'yı vurma şansı yok, ancak bu yaklaşım gözlemlemek için harika bir fırsat sunuyor" dedi.

Asteroit'in 2026'ya kadar bu yola geri dönmesi beklenmiyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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