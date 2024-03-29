Şehir hayatından sıkılan kuaför kadın, köyünde huzuru buldu

Benim yaptığım gibi çalışmalar aslında çok güzel örnek oluyor. Aslında herkesin yüreğinde köye dönmek, çiftçilik yapmak var. Kime sorarsanız sorun aslında herkesin ideali bu ama önemli olan bunu yapabilmek. Gelecek bunu gösteriyor. Zor mu, zor. Mücadele gerektiriyor ama sonunda hayvanlar ve doğa mutluluğun en güzeli."