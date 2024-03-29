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        Haberler Magazin Bahar Öztan için 6 şehirde mevlit okutuldu

        Bahar Öztan için 5 şehirde mevlit okutuldu

        Bahar Öztan için 5 şehirdeki 6 cami ve tekkede mevlit okutuldu. Öztan için mevlit okutulan yerlerden biri de Bodrum'daki evi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:48
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        5 şehirde mevlit okutuldu
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        21 Mart'ta hayatını kaybeden Bahar Öztan'ın vefatının 7'nci gününde 5 şehirde 6 camide, bir tekkede ve Bodrum'daki evinde mevlit okundu.

        Bahar Öztan'ın oğlu, Yiğit Çolak tarafından mevlit okutulan camiler ve tekke şunlar;

        İstanbul

        • Eyüp Sultan Camii

        • Çubuklu Beşevler Camii

        • Şeh Şaban veli Hazretleri Camii

        Bursa

        • İsmail Hakkı Tekkesi

        İzmir

        • Hatice Müzeyyen Çolakoğlu Camii

        Ankara

        • Merkez Camii

        Adana

        • Şevki Öztürk Camii

        Kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Bahar Öztan'ın cenazesi, 22 Mart'ta Zeynepkamil'deki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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