Bahar Öztan için 5 şehirde mevlit okutuldu
Bahar Öztan için 5 şehirdeki 6 cami ve tekkede mevlit okutuldu. Öztan için mevlit okutulan yerlerden biri de Bodrum'daki evi oldu
21 Mart'ta hayatını kaybeden Bahar Öztan'ın vefatının 7'nci gününde 5 şehirde 6 camide, bir tekkede ve Bodrum'daki evinde mevlit okundu.
Bahar Öztan'ın oğlu, Yiğit Çolak tarafından mevlit okutulan camiler ve tekke şunlar;
İstanbul
• Eyüp Sultan Camii
• Çubuklu Beşevler Camii
• Şeh Şaban veli Hazretleri Camii
Bursa
• İsmail Hakkı Tekkesi
İzmir
• Hatice Müzeyyen Çolakoğlu Camii
Ankara
• Merkez Camii
Adana
• Şevki Öztürk Camii
Kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Bahar Öztan'ın cenazesi, 22 Mart'ta Zeynepkamil'deki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.