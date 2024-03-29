BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKA

Bedensel-kinestetik zeka, zihin ve vücut koordinasyonunu ifade eder ve sporcularda çok önemlidir. Atletik yetenek genellikle zeka olarak adlandırılmaz, ancak kinestetik zeka, birinin fizikselliğini etrafındaki nesneleri ve diğer unsurları manipüle etmek için kullanma yeteneğiyle ölçülür.

Müfredat dışı ve spor aktiviteleri bedensel-kinestetik zekanızı geliştirmenin harika bir yoludur. Bu aktiviteler sadece pratik spor becerilerini geliştirmek için bir alan sağlamakla kalmaz, aynı zamanda önemli sosyal becerileri de geliştirir.