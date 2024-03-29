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Türkiye, meteorolojik olarak ilkbahar mevsimine giriyor. Akdeniz’de ve Güney Ege’de yaz havası var desek yeridir, geceler serin geçse de güneyde gündüzler 30°C’ye kadar ısınıyor. Nisan ayının ilk haftasını kapsayacak şekilde üstümüzde etkili olan bu sıcak, tozlu ve zaman zaman rüzgarlı havanın bazı yan etkileri oluyor.

Bu yıl çiçeklenme ve o güzel renkler, sıcak geçen kış mevsiminin etkisiyle şubat ayında gözlenmeye başlanmıştı. Nisanda daha geniş toprakların, ekili arazinin, ağaçların ve kırların çiçeklenmesi, rüzgarların şehirlerde ayrıca tozu ve partikülü hep sirkülasyonda tutması ile hava kalitemiz oldukça düşük seyrediyor.

REKLAM TOZ TAŞINIMINA DİKKAT Meteorolojik rotasında bulunduğumuz Cezayir ve Libya tozları, ara sıra kuvvetlenen yukarı seviye güneybatılı rüzgarlar ile Türkiye’ye taşınıyor. Bunların birleşimi ile Ankara’da normale göre 4-5 kat, İstanbul’da muhtemelen 7-8 kat daha fazla kirleticiye maruz kalıyoruz. Alerjik hastalıkların, nefes ve kalp hastalıklarının tetiklenebileceği hava koşulları biraz sürecek. Gelecek haftanın hava tahminlerinde de hava kalitesi konusu öne çıkabilir. SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? 31 Mart Pazar, cumartesi olduğu gibi Türkiye genelinde yağmursuz, gün içinde az bulutlu ve güneşli geçecek. İstanbul güne 12-13°C sıcaklıkla başlayıp gün içinde 20°C’ye ulaşır. Ankara sabah 10°C fakat gün içinde 22°C’ye kadar ısınıyor. İzmir’de de sıcaklıklar gün içinde 20°C’leri rahatça aşıyor. İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay bu hafta sonu adeta bir yaz havasında, haziran başındaki havaları şimdiden yaşayacak görünüyor.

"YAĞIŞ BEKLENTİSİ YOK" Doğu Anadolu’da geceler 0°C’ye yakın geçiyor ama hava gündüz 15 ila 20°C’ye yükseliyor. Güneydoğu’da hafta sonu güneş ve biraz daha güneş var. Hava sıcaklıkları Diyarbakır’da 28-30°C’lere çıkıyor. Pazar gecesi de Türkiye genelinde hava parçalı bulutlu, yağış beklentisi yok. Bu durum yeni haftanın ilk günlerinde pek değişmiyor, sıcaklıklar birkaç derece değişebilir ama hava çoğunlukla güneyden gelen rüzgarların taşıdığı hava olacak.

"YAĞMURUN İYİLEŞTİRDİĞİ SEVİYELERİ GÖRÜYORUZ" Bir kış geride kalırken su havzalarında yağmurun iyileştirdiği seviyeleri görüyoruz. Trakya, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri ise Türkiye’de en az yağış biriktirebilen alanlar oldu. Sıcak bir yaz yaklaşırken tatil yörelerinde su kıtlığı yine gündem olacaktır, bu yazın su planını (Özellikle Bodrum, Çeşme, Antalya-Alanya gibi kalabalık olacak yerlerde) sıcak günleri düşünerek şimdiden yapmakta fayda var. Bu bölgelerde yaşayan, tatil için oraya giden insanların suyu normal alışkanlıklarına göre çok daha verimli kullanması gerekir. Havalar ısınsa da rüzgarlı gölgeler yine üşütebilir. Baharın göz alıcı renklerini görebildiğimiz, doğanın insanı ümitlendirdiği güzel bir hafta sonu olsun. Fotoğraflar: AA