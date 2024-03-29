Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
Portekiz Süper Ligi ekibi Benfica'ya rekor bedelle transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü için Beşiktaş iddiası gündeme geldi.
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Recod gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, Orkun Kökçü'ye imza attırmak için girişimde bulundu.
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Orta saha arayışlarına hız veren siyah beyazlılar Kökçü için temasa geçti ancak milli futbolcu, siyah beyazlıların teklifini reddetti.
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Benfica'da kendini ispatlamak istediği aktarılan 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de oynamayı düşünmediği kaydedildi.
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Benficalı futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sonrasında büyük yankı uyandırmıştı ve Portekiz ekibi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
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Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt ise Kökçü hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Casa Pia ile oynayacağımız maçın öncesinde Orkun'un verdiği röportajı henüz analiz etmemiştim ve onun kadro dışında kalmasının daha iyi olacağını düşünmüştüm.
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Şimdi takıma geri döndü ve onunla konuşma fırsatımız oldu. Orkun'un bu takımda huzursuzluk yaratmak veya olumsuz bir durum oluşturmak gibi bir gayesi yoktu."
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Yaz transfer döneminde Feyenoord'dan ayrılan 23 yaşındaki milli yıldız, Benfica'ya imzayı atmıştı.
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Orkun, Portekiz ekibinin formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 3 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti.
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