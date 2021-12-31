Kadıköy-Kabataş hattında yeni seferler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş.'nin Kadıköy-Kabataş deniz yolu hattında yeni seferler başlatacağı duyuruldu.

İBB açıklamasında, yoğun yolculuk talebinin yaşandığı Kadıköy-Kabataş deniz yolu hattında, Kadıköy kalkış ve varışları "Yeni Kadıköy" iskelesinden yapılacak seferlerin, 15-20 dakika aralıklarla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbulluların, 1 Ocak Cumartesi itibarıyla başlayacak seferlerin saatlerine, "https://www.sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular/sehir-hatlari-kadikoykabatas-hatti-seferlerimiz-basliyor-16991" linkinden ulaşabileceği aktarıldı.

Öte yandan, 1 Ocak'tan itibaren, Şehir Hatları'nın Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında da seferlerin "Eski Kadıköy" iskelesinden yapılacağı belirtilerek, güncellenen sefer saatlerine "https://www.sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular/kadikoyuskudarortakoy-hattimizda-sefer-saati-ve-iskele-degisikligi-16990" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.