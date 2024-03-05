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        Haberler Gündem Şehir eşkiyaları adam kaçıracaktı! - Güncel haberler

        Şehir eşkiyaları adam kaçıracaktı!

        Olay, Kocaeli'de meydana geldi. İki şehir eşkiyası ellerinde silahla gündüz vakti bir adamı kaçırmaya çalıştı. O görüntüler Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 23:04 Güncelleme: 05.03.2024 - 23:04
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        Şehir eşkiyaları adam kaçıracaktı!
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        Olay, Kocaeli'de meydana geldi.

        İki şehir eşkiyası ellerinde silahla gündüz vakti bir adamı kaçırmaya kalktı.

        Zorla araca bindirmeye çalıştıkları adam direndikçe şiddetin dozu da arttı.

        O anları mahalle sakinleri cep telefonu kamerasına kaydetti.

        O görüntüler Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi.

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