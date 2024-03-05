Şehir eşkiyaları adam kaçıracaktı!
Olay, Kocaeli'de meydana geldi. İki şehir eşkiyası ellerinde silahla gündüz vakti bir adamı kaçırmaya çalıştı. O görüntüler Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi
Giriş: 05.03.2024 - 23:04 Güncelleme: 05.03.2024 - 23:04
Olay, Kocaeli'de meydana geldi.
İki şehir eşkiyası ellerinde silahla gündüz vakti bir adamı kaçırmaya kalktı.
Zorla araca bindirmeye çalıştıkları adam direndikçe şiddetin dozu da arttı.
O anları mahalle sakinleri cep telefonu kamerasına kaydetti.
O görüntüler Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi.
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