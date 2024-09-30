Şehidin adı memleketi Şanlıurfa'da yaşatılacak

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Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde başlatılan Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu sırasında 16 Mayıs 2023 tarihinde terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in adının ilçedeki bir imam hatip ortaokuluna verildi.

Bozova Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşlerine yer verilen Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, şunları kaydetti:

"Bugün çok anlamlı bir hizmet için buradayız, şehitlerimizin isimlerinin okullarda yaşatılması çok önemli. Yapılan bu hizmetlerle şehitlerimizi, geleceğimiz olan çocuklarımıza emanet ediyoruz. Yeni ismiyle ve köklü eğitim-öğretim geleneğiyle, her zamanki gibi eğitime katkı sağlayacak olan okulumuz, aynı zamanda vatan millet sevdalısı yiğit evlatlar yetiştirmeye de devam edecektir. Şehidimiz Gaffar Mayik'i rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun" dedi.