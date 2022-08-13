Yaz mevsiminin gözde meyvelerinden şeftali, bol miktarda A, C, E ve K vitaminlerini içeriyor. Ayrıca magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir ve sodyum açısından da oldukça zengin olan şeftali çok etkili bir antioksidan olup, düzenli olarak tüketildiğinde de kansızlık sorununu ortadan kaldırıyor.