Ünlü oyuncu Sefo ile ilgili, "Bizi çektiğinizde sizleri görünce çok şaşırdım. Hayatımda birisi var ama bu 'Sefo' değil. Biz uzun zamandan beri arkadaşız. Dün gece de sadece birlikte yemek yedik" açıklamasını yapmıştı.