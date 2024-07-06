Sefo'dan 'ihanet' cevabı: Aldatıldıysam helal sana

AYRILIK İDDİALARI YANITSIZ



Geceye katılan oyuncu Buse Meral ve Rabia Soytürk de gazetecilerin sorularını kısaca yanıtladı. Soytürk, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Samet Vuruşan ile Bodrum'da görüntülendiği tatil hakkında; "İlişkimiz güzel gidiyor. Güzel de bir tatil yaptık. Yakın zamanda da çalışırım inşallah" dedi.

Buse Meral ise Aras Bulut İynemli ile ayrıldıklarına dair aşk sorularına; "Ben bu konular hakkında konuşmayacağım" diyerek yanıt vermedi.