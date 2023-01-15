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Sefo, büyüdüğü mahallenin okulunda konser verdi

Sefo, Samsun'un İlkadım ilçesinde büyüdüğü mahallenin okulunda öğrencilerle buluştu. Rap şarkıcısı, "Bu mahallede büyüdüm. Çocukların bu heyecanını ve davetlerini görünce, onları kıramadım. Konsere gelince onlara da bir selam vermek istedim. Çocuklar önemlidir ve bizim geleceğimizdir. Onları mutlu etmek benim için çok önemli" diye konuştu

Giriş: 15.01.2023 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
Sefo, büyüdüğü mahallenin okulunda konser verdi - Magazin haberleri
Büyüdüğü mahallenin okulunda konser verdi
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İHA

'Sefo' lakaplı rap şarkıcısı Seyfullah Sağır, memleketi Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir okulda öğrencilerle bir araya geldi.

"ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

Öğrencilerle birlikte şarkılarını seslendiren Sefo, mini konser sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

Bu mahallede büyüdüm. Çocukların bu heyecanını ve davetlerini görünce, onları kıramadım. Konsere gelince onlara da bir selam vermek istedim. Çocuklar önemlidir ve bizim geleceğimizdir. Onları mutlu etmek benim için çok önemlidir. Onlarda iz bırakabilmek benim için önemliydi. Okula davetleri için herkese teşekkür ederim.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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