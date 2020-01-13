Sefirin Kızı 4. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Sefirin Kızı'nda Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır. Nare bir iş bulup kızıyla bir gelecek kurmak istedi. Ama Nare’nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar... Sancar'a karşı güven tazeleyen Gediz, Nare'nin başına gelenleri öğrendikten sonra Nare'yi işe almaya karar verdi. Sancar ile Gediz'in yüzleşmesi ise büyük oldu. Gediz, Sancar'a Nare'ye aşık olduğunu itiraf etti. Sadıçlık bitti!Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı ve 4. son bölüm özeti haberimizde.

SEFİRİN KIZI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimzide yer alacak.

SEFİRİN KIZI 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gediz’i zor bir seçim bekliyor!

Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır.

Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar’la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır.

Ama Nare’nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar...

Nare Sancar’a meydan okurken, bu savaşta Gediz’den yardım ister. Nare’nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz’i zor bir seçim beklemektedir. Sadıcının yanında mı olacaktır, karşısına mı çıkacaktır? Dostlukları, bu fırtınadan sağ kurtulabilecek midir?