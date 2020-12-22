Sefirin Kızı 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrolü paylaştıkları Sefirin Kızı son bölümde silahlar patladı. Sefirin Kızı 33. bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek’in bebekliğini göremeyen Sancar’ın umutlarını bağladığı bebek, onun hiç haberi olmadan, yasını bile tutamadan yitip gitmiştir. Sancar, bu gerçekle başetmekte çok zorlanır ama yaşadığı boşluktan onu çıkaran yine Melek olur. Melek ve Nare bütün sevgileriyle Sancar’ı sararlar. Nare, dost bildiği Sahra’nın Akın’ın kardeşi çıkmasıyla çok sarsılır ama her zamanki gibi kendisini bir kenara koyarak, ayrılmalarına rağmen Sancar’ın derdiyle hemhal olur.

Sancar, Menekşe’ye ve Sahra’ya cezalarını keser ve Kahraman’la karşı karşıya kalır. Ancak bu sefer Kahraman’ın ona keseceği bir ceza vardır; sadıçların altından kalkamayacakları bir ceza… Gediz ise, bir yandan Sancar’a yaptıklarının pişmanlığını yaşarken bir yandan da kendisini yine onun karşısında bulur. Çünkü Sancar Sahra’ya, Sahra’nın dayanamayacağı bir ceza vermiştir! Gediz, bu karanlık günlerinde tutunduğu Sahra’yı kurtarmak için canını dişine takar ama sonunda çok büyük bir seçim yapmak zorunda kalır. Sancar’ın canı mı, Sahra’nın canı mı?

SEFİRİN KIZI 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Sefirin Kızı yeni bölümü merak ediliyor. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.