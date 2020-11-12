Sefirin Kızı heyecan dolu 28. bölümüyle 16 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek! Sancar'ın Nare ve kızları için iyileşmeye karart verdiği Sefirin Kızı 27. bölümde neler oldu? Dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını merak ediyordu. İşte Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı izle...

SEFİRİN KIZI 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SEFİRİN KIZI 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önce ölümün sonra tutsaklığın imtihanından geçen Nare ve Sancar, Gediz’in ihanetiyle sarsılırlar ama bu ihanetin acısını yaşayamadan yeni bir imtihanla karşılaşırlar. Sancar’ın omurgasındaki kırık, onu bir daha yürüyememe ihtimaliyle yüz yüze bırakır. Sevdalıları, birbirlerine çok sıkı tutunmalarını gerektiren yeni bir savaş beklemektedir.

İki sevdalı bu yolu da elele yürüyebilecek midir? Yarıcının oğlu Alacakuş’un önünde diz çökmeden önce ayağa kalkmayı başarabilecek midir?

Gediz, inandığı yolda herkesi ezip geçerek ilerlemektedir. Bir yandan yok etmeye çalıştığı eski sadıcını bir yandan ameliyat kapılarında bekleyerek.

Akın’ın kardeşi Sahra, çok başka bir nedenle geldiği bu şehirde, abisinin ölmüş olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalır ve çok sarsılır. Ama daha biraz önce abisi ona konum atmıştır! Abisi gerçekten öldüyse ona bu mesajları atan kimdir?