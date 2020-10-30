Seferihisar açıklarındaki deprem Söke'de de hissedildi - AYDIN

Aydın ve ilçelerinde de depremi hisseden vatandaşlar ev ile iş yerlerinden cadde ve sokaklara çıktı. Bölgede kısa süreli panik yaşandı.

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