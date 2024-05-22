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        Haberler Bilgi Gündem Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

        Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

        'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası daha önceden Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 10:06 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:30
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelikle Bakanlar Kurulu kararı ile 1990 yılında yürürlüğe giren "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırılırken yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' getirildi.

        • 2

          SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE

          Resmi Gazete'de yer alan karara göre, "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırılarak yerine "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" yürürlüğe konuldu.

          Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

          "24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir"

        • 3

          SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ NEDİR?

          Seferberlik ve savaş hali ile bunların henüz ilan edilmemiş olduğu savaşı gerektirecek durumun baş gösterdiği gergin ve buhranlı dönemlere ilişkin eylem planı ve hazırlıklara ilişkin yönetmeliği ifade ediyor.

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