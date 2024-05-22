Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırılarak yerine "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" yürürlüğe konuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir"