Instagram'ın yüz filtresiyle çekilen karesin sosyal medya hesabından yayınlayan Doğanay, paylaşımına, "Arkadaşlar yıllardır söylüyorum yüzümde hiçbir dolgu ve estetik yok. Ne kadar kötü kalpli insanlar var. Filtre falan hiç sevmem zaten. Şimdi bazıları şu pembe çizgilerin filtre olduğunu söyler ama hayır, arkadaşımın yurt dışından aldığı temassız bluetooth kulaklığı! Rabbim hepimizi kötü yorumlar yazar fesatlardan korusun" notunu düştü.