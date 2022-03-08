Sedef hastalığı (psoriasis) dünya genelinde nüfusun yüzde 1 ila 3'ünü etkileyen nispeten yaygın bir hastalık. Kadın ve erkek hastaların oranı hemen hemen eşit olsa da yapılan araştırmalara göre, sedef hastalığı kadınlarda mutsuzluk, yalnızlık, toplum tarafından damgalanma ve cinsel işlev bozuklukları gibi sorunlara daha çok yol açıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak bir araya geldiğimiz uzmanlar, sedef hastası olan kadınlarda özellikle de erkek egemen toplumlarda psikolojik sorunların daha fazla görüldüğünü dile getiriyor.

Kim Kardashian, LeAnn Rimes ve Cyndi Lauper gibi dünyaca ünlü isimler de sedef hastası. Ünlü isimler hastalığa karşı farkındalık oluşturmak ve sedef hastalığının utanılacak bir hastalık olmadığını göstermek için zaman zaman bu konuyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

Kim Kardashian

KIM KARDASHIAN HASTALIĞINI MİLYONLARCA KİŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞIYOR

Sedef hastalığıyla 25 yaşında tanışan Kim Kardashian, takipçilerine karşı hastalığıyla ilgili oldukça şeffaf davranıyor ve hastalık sürecini zaman zaman paylaşıyor. Kardashian, hastalık teşhisi aldıktan bir süre sonra bakış açısının değiştiğini ifade ederek, "Sedef hastalığımla son derece rahat oldum" diyor. Öyle ki Kardashian, yüzünün ve bacağının hastalıktan etkilendiğini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yeni en iyi arkadaşım psoriasis", "Seksi" gibi ifadeler kullanıyor. Sedef hastalığını milyonlarca insanın gözü önünde yaşayan Kardashian, sedef hastalığının utanılacak, saklanılacak bir şey olmadığını hatırlatıyor.

Cyndi Lauper

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Sevim Baysak, "Sedef hastalığı genetik yatkınlık ve bazı ilaç, stres gibi tetikleyici durumların neden olduğu ve genelde de saçlı deri, diz, dirsek gibi travmaya daha çok maruz kalabilen alanlarda üzeri sedefi beyaz pullarla kaplı kızarık döküntüler şeklinde görülür. Bu döküntüler bazen kaşıntılı olur ve kaşıdıkça da kanayabilir" dedi.

ERKEN TANI ALINMAMASI GERİYE DÖNDÜRÜLEMEYECEK HASARLARA YOL AÇABİLİR

Uzm. Dr. Baysak, sedef hastalığının deri dışında bazen eklemleri ve tırnakları da etkileyebildiğini belirterek, "Eklemlerde ağrı, özellikle sabah tutukluğu şeklinde kendini belli edebilir. Eklem tutulumunun erken aşamada tanı alması çok önemlidir. Geç tanı alır ve tedavisiz kalırsa geriye döndürülemeyecek eklem hasarlarına neden olabilir. Tırnaklarda yaptığı bozukluklar, hastayı özellikle de kadın hastalarımızı psikolojik açıdan olumsuz etkilemekle birlikte bu hastalarda eklem tutulumu görülme riski daha fazladır" diye konuştu.

Doç. Dr. Özge Aşkın

Kronik bir hastalık olan sedef hastalığının sınırlı bir bölgede olabildiği gibi vücutta yaygın tutuluma da neden olabildiğini belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Özge Aşkın, "Sedef hastalığı saçlı deri, genital bölge, avuç içi ve ayak tabanı gibi bölgeleri etkilediğinde günlük yaşamda önemli problemlere yol açabiliyor" dedi.

EN ÇOK GENÇ ERİŞKİN KADINLARI TEHDİT EDİYOR

Doç. Dr. Aşkın, özellikle genç erişkin dönemdeki kadınlarda sık görülen hastalığın, görünen bölgeleri etkilediğinde önemli kozmetik sorunlara; el ve ayakları etkilediğinde işlevsellik kaybına; genital bölgeyi etkilediğinde ise cinsel sorunlara yol açabildiğini söyleyerek, önemli psikososyal sonuçları olan bu hastalıkta, uygun tanı ve tedaviyle yaşam kalitesinin yükseltildiğini sözlerine ekledi.

SOSYAL HAYATTAN KOPMALARI DEPRESYONA NEDEN OLUYOR

Sedef hastalığı gerek kozmetik görünüm, gerek kaşıntı ve kepeklenme gibi sorunlar nedeniyle kadınların günlük yaşamını büyük oranda etkiliyor. Doç. Dr. Aşkın, "Eklemlerde ağrı, şişlik ve tutukluk gibi şikayetlere neden olabilen hastalık işlevsellik kaybına da neden olabiliyor. Sosyal yaşamda, sedef hastalığı pullu ve kızarık görünümü nedeniyle bulaşıcı bir hastalık gibi yanlış değerlendirilebiliyor. Bu durum da hastalarda dışlanma, depresyon gibi sonuçlara yol açabiliyor" diye konuştu.

SEDEF HASTASI KADIN KOYU RENK GİYSİLERDEN KAÇINIYOR

Doç. Dr. Aşkın, kepeklenme ve kaşıntı nedeniyle kadın hastaların koyu renkli kıyafetlerden kaçındığını, sosyal aktivitelerde kısıtlanma ve ikili ilişkilerde bozulma gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, şunları aktardı: "Bu tarz durumlarda hastalık şiddetine ve yaygınlığına uygun bir tedaviyle lezyonlar azaltılabilir. Bu nedenle sedef hastalığı olan kadınlarda erken dönemde uzman bir dermatologa başvurmak çok önemlidir."

SİGARA İÇEN SEDEF HASTALARINDA TEDAVİYE YANIT AZALIYOR

Sedef hastalarının hayat kalitesini artırmak için önerilerde bulunan Doç. Dr. Aşkın, "Hastalık uygun ve doğru tedaviyle kontrol edilebilir. Günümüzde hastalığın çok çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Uzman dermatolog hekim tarafından değerlendirme ve doğru tedaviyle lezyonlarda tamama yakın iyileşme sağlanabilmektedir. Kronik ve sistemik bir hastalık olması nedeniyle kilo kontrolü de hastalığın kontrolünde önemli bir basamaktır. Sigara içen hastalarda tedaviye yanıt azalmakta ve hastalık şiddeti artmaktadır. Bu nedenle hastalara sigaranın bırakılması önerilmelidir. Tedavi sürecinde, psikososyal açıdan etkilenen ve sosyal anksiyete yaşayan hastalara ruhsal ve sosyal destek sağlanması tedavi yanıtında önemlidir" dedi.

Uzm. Dr. Sevim Baysak

SEDEF HASTALIĞININ BULAŞICI OLDUĞUNUN DÜŞÜNÜLMESİ HASTALARIN HASTALIKLARINDAN UTANMASINA SEBEP OLUYOR

Sedef hastası olan hastaların genellikle hastalığını gizlemek istediğini aktaran Uzm. Dr. Sevim Baysak, "Çünkü toplum tarafından dışlanacaklarını düşünürler. Bazı hastalarımız hastalıklarının bulaşıcı olduğunu düşünen kişiler olduğundan hastalıklarından utanır ve yaralarını saklar. Ancak sedef hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir" şeklinde konuştu.

DÜNYACA ÜNLÜ O İSİMLER DE SEDEF HASTASI

Uzm. Dr. Baysak, Kim Kardashian, LeAnn Rimes ve Cyndi Lauper gibi dünyaca ünlü isimlerin de sedef hastası olduklarını ve hastalıklarıyla ilgili devamlı farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydederek, şunları söyledi: "Sosyal platformlarını insanları bilgilendirmek ve sedef hastalarının yalnız olmadığını hatırlatmak için de kullanmaktalar. Sedef hastalığının artık bir çok tedavi seçeneği var ve biz dermatologlar hasta için en uygun tedaviye birlikte konuşarak karar veriyoruz. Hastalık utanılacak bir durum değildir ve sedef hastalığı günümüz şartlarında kontrol altına alınabilir bir hastalıktır."