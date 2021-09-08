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Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı boşanıyor mu? Açıklama geldi - Magazin haberleri

Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı boşanıyor mu? Açıklama geldi

2005 yılında evlenen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Sedef Avcı, ayrılık söylentileri karşısında suskunluğunu bozdu

08.09.2021 - 00:39 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Şehirden kaçıp soluğu doğada alan ünlüler kervanına Sedef Avcı (39) ve Kıvanç Kasabalı (46) da dahil oldu. Ünlü çift, Muğla'da köy hayatı yaşamaya başladı. Önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere takılan Sedef Avcı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

  • "KÖY HAYATINA ALIŞTIK"

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İstanbul'a adapte olmaya çalıştığını belirten Avcı, "Can'ın okulundan dolayı geldim. Bundan sonra sürekli Muğla'ya gidip geleceğim. Köy hayatına çok çabuk alıştık. Kendimize yetecek kadar ufak bir tarım da düşünüyoruz. İstanbul yaşantısı tam bir kaos içinde. Oradaki yaşam daha rahat ve sakin" diye konuştu.

  • "O HABERLER ASILSIZ"

    Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ile boşanacağı yönünde çıkan iddialara da cevap verdi.

  • Avcı, "Hiç haberim yok bu haberlerden. Tabii ki öyle bir şey yok. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemide yapacak haber kalma dı diye böyle şeyler çıkıyor" dedi.

  • 1997 Elite Model Look yarışmasında birinci seçilen Sedef Avcı, "Böyle mi Olacaktı?", "Menekşe ile Halil", "Yaprak Dökümü" ve "Ezel" dizilerinde canlandırdığı rollerle tanınmıştı.

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