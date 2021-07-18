Sayan, "Öncelikle herkesten çok özür diliyorum... beni bu gece mazur görün. Bu gece de ben eğleneyim Fatih'i dinleyeyim. Safiye Soyman burada o bize bir şarkı söylesin, hep beraber dinleyelim." demesinin üzerine Fatih Ürek, Safiye Soyman'ı çağırdı.

"BİR AN ÖNCE ESKİ GÜNLERİMİZE GERİ DÖNELİM"

Ahmet Kaya'ya ait bir şarkı seslendiren Soyman, "Lütfen herkes aşısını olsun, bir an önce eski günlerimize geri dönelim." diyerek sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi.