Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Seda Sayan yine olay oldu! Fotoşoplu fotoğrafları... - Magazin haberleri

Seda Sayan yine olay oldu: Hayaller, hayatlar!

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, Bodrum’da sahne aldı. Geceye Seda Sayan da katıldı. Son dönemde fotoşoplu fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Sayan, mekana girmeden önce gazetecilere poz verdi. Sayan'ın paylaştığı kareler ile muhabirlerin objektiflerine yansıyan fotoğraflar arasındaki fark sosyal medyada yine çok konuşuldu

18.07.2021 - 15:31 | Güncelleme: MAGAZİN
İHA

  • Dün akşam Bodrum’da sahne alan Fatih Ürek, hareketli şarkılarıyla konuklarına eğlenceli dakikalar yaşattı. Sanatçı, şarkı aralarında misafirlerle sohbet etmeyi ve şakalaşmayı ihmal etmedi.

    Ürek, "Dışarıda aşırı bir trafik var ben 30 yıllık Bodrumluyum burada böyle trafik görmedim." dedi. 55 yaşındaki şarkıcı, programının bir bölümünde kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Seda Sayan'ı sahneye davet ederek bir şarkı söylemesini rica etti.

  • Sayan, "Öncelikle herkesten çok özür diliyorum... beni bu gece mazur görün. Bu gece de ben eğleneyim Fatih'i dinleyeyim. Safiye Soyman burada o bize bir şarkı söylesin, hep beraber dinleyelim." demesinin üzerine Fatih Ürek, Safiye Soyman'ı çağırdı.

    "BİR AN ÖNCE ESKİ GÜNLERİMİZE GERİ DÖNELİM"

    Ahmet Kaya'ya ait bir şarkı seslendiren Soyman, "Lütfen herkes aşısını olsun, bir an önce eski günlerimize geri dönelim." diyerek sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

  • Son dönemde filtreli fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Sayan, mekana girmeden önce gazetecilere poz verdi. 58 yaşındaki şarkıcının paylaştığı kareler ile muhabirlerin objektiflerine yansıyan fotoğraflar arasındaki fark sosyal medyada çok konuşuldu.

  • Sayan'a gelen yorumlardan bazıları şöyle:

    * Yaşına göre çok genç duruyor, çok da fotoğraflarla oynamasına gerek bile yok.
    * Photoshopsuz daha iyi.
    * Karışmayın Kadırgalıya canı nasıl isterse öyle atar fotoğraflarını.
    * Endamı yeter.
    * Fark en az 40 yıl.
    * Hayaller, hayatlar.
    * Her hali güzel.
    * Bu fotoşopu biz de öğrenmeliyiz.

  • SEDA SAYAN ESTETİKLERİYLE KONUŞULUYOR

    Seda Sayan, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, sunuculuğunu üstlendiği programdaki görüntüsüyle gündem olmuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!