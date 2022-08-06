"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"



Daha önce 6 evlilik geçiren Ölten ile 7. kez nikah masasına oturan Seda Sayan, verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok." demişti.